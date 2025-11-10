Ουκρανία: Εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς ρεύμα έπειτα από ρωσικές επιθέσεις – Ολόκληρες περιοχές βυθίστηκαν στο σκοτάδι

Ουκρανία: Εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς ρεύμα έπειτα από ρωσικές επιθέσεις – Ολόκληρες περιοχές βυθίστηκαν στο σκοτάδι
Εκατομμύρια άνθρωποι στην Ουκρανία είναι αντιμέτωποι σήμερα με διακοπές ρεύματος έπειτα από ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δήλωσαν οι αρχές.

Η Ukrenergo, η κρατική εταιρία ενέργειας, ανακοίνωσε σήμερα προγραμματισμένες πολύωρες διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές καθώς υποδομές ενέργειας και θέρμανσης σφυροκοπούνται από τη Ρωσία ενόψει της έλευσης του χειμώνα.

«Αυτή τη στιγμή, στις περισσότερες περιοχές, συνεργεία επιδιόρθωσης, προμηθευτές ενέργειας και δημοτικές υπηρεσίες εργάζονται νυχθημερόν – οι πάντες εμπλέκονται», ανέφερε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μήνυμα μέσω βίντεο χθες, Κυριακή, το βράδυ.

«Η αποκατάσταση συνεχίζεται και, παρότι η κατάσταση είναι δύσκολη, χιλιάδες άνθρωποι εργάζονται προκειμένου να σταθεροποιήσουν το σύστημα και να επιδιορθώσουν τις ζημιές».

Στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το μετρό επανέλαβε τη λειτουργία του σήμερα το πρωί έπειτα από διήμερη διακοπή λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν εκατοντάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και δεκάδες πυραύλους το βράδυ του Σαββάτου, θέτοντας στο στόχαστρο όχι μόνο ενεργειακά εργοστάσια, αλλά και υποσταθμούς, γραμμές μεταφοράς και άλλα τμήματα του ηλεκτρικού δικτύου.

Οι περιοχές του Χαρκόβου και της Πολτάβα, αμφότερες στα ανατολικά, επλήγησαν ιδιαίτερα στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε πως η Μόσχα αποσκοπεί να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω τη χώρα βυθίζοντας το ανατολικό τμήμα στο σκοτάδι και το κρύο, καθιστώντας τόσο δύσκολη τη ζωή των κατοίκων ώστε να πυροδοτήσει άλλο ένα κύμα μαζικών εκτοπισμών.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε περισσότερα πλήγματα drones στη διάρκεια της νύχτας. Ρωσικές δυνάμεις ανέπτυξαν επίσης υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal, ανέφερε το Κίεβο.

Στο μεταξύ, ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν τέσσερα ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας κοντά στην πόλη Τουαπσέ της Μαύρης Θάλασσας, όπως ανέφερε η τοπική ομάδα εργασίας.

Η Τουαπσέ είναι μια στρατηγική ρωσική τοποθεσία για την εξαγωγή καυσίμων.

Σύμφωνα με βιομηχανικές πηγές και δεδομένα εντοπισμού πλοίων, το λιμάνι ανέστειλε τις εξαγωγές καυσίμων, ενώ το τοπικό διυλιστήριο πετρελαίου σταμάτησε την επεξεργασία αργού έπειτα από επιθέσεις ουκρανικών drones στις υποδομές του στις 2 Νοεμβρίου.

Ένα από τα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας πυροδοτήθηκε και εξερράγη σήμερα κοντά στην ακτή, σύμφωνα με την τοπική ομάδα εργασίας. Ανέφερε πως τα ωστικά κύματα κατέστρεψαν διώροφο κτίριο, καθώς και έναν χώρο στάθμευσης και υπόστεγο φύλαξης σκαφών. Δεν υπήρξαν απώλειες.

Οι ρωσικοί σιδηρόδρομοι ανέφεραν ότι παρατείνουν τους περιορισμούς στις παραδόσεις φορτίου προς το Τουαπσέ μέχρι τις 13 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

