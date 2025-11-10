Ουάσινγκτον: Σήμερα η συνάντηση Τραμπ – Αχμέντ αλ Σάρα – Η πορεία του Προέδρου της Συρίας από την Αλ Κάιντα στον Λευκό Οίκο

Η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο ανάμεσα στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σάρα, σηματοδοτεί το τέλος μιας πορείας μετασχηματισμού, τόσο για τον ίδιο όσο και για τη Συρία, η οποία βγαίνει από δεκαετίες απομόνωσης και συγκρούσεων, αναφέρει το Reuters

Ο 42χρονος αλ-Σάρα, που ανέλαβε την εξουσία πέρυσι μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ, θα είναι ο πρώτος Σύριος πρόεδρος που επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο, μόλις έξι μήνες μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στη Σαουδική Αραβία και λίγες μέρες αφού η Ουάσινγκτον δήλωσε ότι το πρώην μέλος της Αλ Κάιντα δεν θεωρείται πλέον «τρομοκράτης».

Όπως δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο: «Έχουν γίνει πολλά βήματα προόδου στη Συρία. Νομίζω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά. Είναι μια δύσκολη γειτονιά, και είναι σκληρός τύπος, αλλά τα πήγα πολύ καλά μαζί του».

Η ατζέντα της συνάντησης

Η ατζέντα της συνάντησης θα επικεντρωθεί κυρίως στην ασφάλεια, με τις ΗΠΑ να διαμεσολαβούν για συνομιλίες μεταξύ Συρίας και Ισραήλ σχετικά με πιθανή συμφωνία εκεχειρίας, ενώ σύμφωνα με το Reuters, η Ουάσινγκτον σχεδιάζει να εγκαταστήσει στρατιωτική παρουσία σε αεροδρόμιο της Δαμασκού.

Η Συρία αναμένεται επίσης να ενταχθεί σε έναν συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους, κάτι που θα μπορούσε να ανακοινωθεί επισήμως κατά τη Δευτέρα.

Η πορεία του αλ-Σάρα

Ο ίδιος ο αλ-Σάρα έχει μια εντυπωσιακή προσωπική πορεία: είχε ενταχθεί στην Αλ Κάιντα στο Ιράκ γύρω στο 2003, πέρασε χρόνια σε αμερικανική φυλακή, προτού επιστρέψει στη Συρία και εδραιώσει την επιρροή του στη χώρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Φίρας Μακσάντ, διευθυντής της Eurasia Group για Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, σχολίασε: «Η επίσκεψη του Σάρα στην Ουάσινγκτον υπογραμμίζει τη δραματική αλλαγή που συντελείται, όπου η Συρία μετατοπίστηκε από ένα ιρανικό προτεκτοράτο σε έναν σύμμαχο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, και ο ίδιος μεταμορφώθηκε από ζητούμενος τρομοκράτης σε εταίρο στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «πολλά μπορούν ακόμα να πάνε στραβά σε αυτό το νεοσύστατο πείραμα, και παραμένουν σοβαρές ανησυχίες για τα δικαιώματα μειονοτήτων και ατόμων», ωστόσο τόνισε ότι «η πρώτη επίσκεψη Σύριου προέδρου στον Λευκό Οίκο αποτελεί μια στιγμή ελπίδας ότι η Συρία βαδίζει στη σωστή κατεύθυνση».

Η συνάντηση αναμένεται να δώσει επίσης ώθηση στις προσπάθειες για άρση των κυρώσεων, με τον Τραμπ να είχε ανακοινώσει μετά τη συνάντησή τους στη Ριάντ ότι σκοπεύει να άρει όλα τα περιοριστικά μέτρα, αν και τα πιο σκληρά απαιτούν απόφαση του Κογκρέσου.

Ο Σάρα αναμένεται να προωθήσει με έντονο τρόπο την άρση τους, κάτι που θα διευκολύνει την προσέλκυση παγκόσμιων επενδύσεων σε μια χώρα που έχει υποστεί 14 χρόνια πολέμου και η ανοικοδόμηση της οποίας εκτιμάται από την Παγκόσμια Τράπεζα ότι θα κοστίσει πάνω από 200 δισεκατομμύρια δολάρια.