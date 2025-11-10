Γάζα: Τα ΗΑΕ «μάλλον» δεν θα μετάσχουν στη δύναμη σταθεροποίησης – «Δεν βλέπουμε σαφές πλαίσιο»

Γάζα: Τα ΗΑΕ «μάλλον» δεν θα μετάσχουν στη δύναμη σταθεροποίησης – «Δεν βλέπουμε σαφές πλαίσιο»
Φωτογραφία: Reuters

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν θα μετάσχουν «μάλλον» στη δύναμη σταθεροποίησης που προβλέπεται στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα χωρίς ένα «σαφές πλαίσιο», δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος της χώρας του Κόλπου.

Τα Εμιράτα «δεν βλέπουν ακόμη σαφές πλαίσιο για τη δύναμη σταθεροποίησης και, υπό αυτές τις συνθήκες, δεν θα μετάσχουν μάλλον σε μια τέτοιου είδους δύναμη», δήλωσε ο προεδρικός σύμβουλος Ανουάρ Γκαργκάς κατά τη διάρκεια φόρουμ στο Αμπού Ντάμπι.

Ωστόσο «θα υποστηρίξουν όλες τις πολιτικές προσπάθειες υπέρ της ειρήνης και θα παραμείνουν στην πρώτη γραμμή στο επίπεδο της ανθρωπιστικής βοήθειας», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η χώρα του έχει χορηγήσει βοήθεια 2,57 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Λωρίδα της Γάζας από το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι μια διεθνής δύναμη θα αναπτυχθεί «πολύ σύντομα» στη Γάζα.

Η δύναμη αυτή προβλέπεται στη συμφωνία που οδήγησε σε εύθραυστη εκεχειρία στις 10 Οκτωβρίου, ύστερα από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου που πυροδότησε η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αρκετές χώρες έχουν ήδη δηλώσει έτοιμες να μετάσχουν σε αυτήν τη δύναμη σταθεροποίησης (ISF), κυρίως η Ινδονησία, αλλά θέλουν μια εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας για να αναπτύξουν όντως στρατεύματα στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το πλούσιο σε πετρέλαιο κράτος του Κόλπου είναι μια από τις λίγες χώρες της περιοχής που έχουν εξομαλύνει τις σχέσεις τους με το Ισραήλ στο πλαίσιο των συμφωνιών του Αβραάμ που επετεύχθησαν το 2020.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

11:45 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

