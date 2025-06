Ουκρανία: Ανέκτησε τις σορούς 1.212 στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο μέτωπο – Βίντεο από τα φορτηγά- ψυγεία που τις μετέφεραν

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέκτησε τις σορούς 1.212 στρατιωτών της που σκοτώθηκαν στην πρώτη γραμμή στον πόλεμο με τη Ρωσία, σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του είδους της μετά την εισβολή της Μόσχας πριν από περισσότερα από τρία χρόνια.

«Οι σοροί 1.212 πεσόντων υπερασπιστών έχουν επιστραφεί στην Ουκρανία», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κυβερνητική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την υπόθεση.

«Οι ερευνητές» και οι ιατροδικαστές «θα εξακριβώσουν τις ταυτότητες των νεκρών το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.

‼️🇺🇦🇷🇺 Refrigerated trucks with bodies of dead Ukrainian servicemen.

A first batch for exchange includes 1,212 bodies.

However, Ukr delegation has not showed up at exchange location, nor have Kiev handed over list of POWs.

Reason – they don’t want to pay the widows pic.twitter.com/ynTXReIwGF

