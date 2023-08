Οργή στα αποκαΐδια στην Χαβάη: Στους 110 οι νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι – Επίσκεψη Μπάιντεν τη Δευτέρα

Ο απολογισμός των θυμάτων των πυρκαγιών που σχεδόν έσβησαν από τον χάρτη πόλη στο νησί Μάουι στην Χαβάη έφθασε πλέον τους 110 νεκρούς, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη οι Αρχές του αμερικανικού αρχιπελάγους, που συνεχίζουν τις κοπιώδεις και δύσκολες έρευνες στα αποκαΐδια εν αναμονή της επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν την προσεχή Δευτέρα.

«Έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 110 ανθρώπων», εξήγησε ο κυβερνήτης της Χαβάης, Τζος Γκριν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ανακοινώνοντας τον εντοπισμό άλλων τεσσάρων πτωμάτων.

Ο απολογισμός αυτός θεωρείται βέβαιο πως θα γίνει πολύ πιο βαρύς. Καθώς, μια εβδομάδα μετά την τραγωδία, τα συνεργεία έρευνας και οι ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι που ψάχνουν στα αποκαΐδια της Λαχάινα, ιστορικής πόλης του Μάουι, δεν έχουν καλύψει παρά το 38% της ζώνης επιχειρήσεων μέχρι στιγμής, όπως αναγνωρίζουν οι αρχές.

«Πρόκειται για πολύ δύσκολη επιχείρηση», τόνισε η Ντιάν Κρίσγουελ, η επικεφαλής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (FEMA).

Ιατροδικαστές με υλικό για να στηθεί νεκροτομείο εκστρατείας έφθασαν για να ενισχύσουν τις προσπάθειες τη Δευτέρα. Στις ομάδες που επιχειρούν στο πεδίο συμμετέχουν πλέον ειδικοί που είχαν εργαστεί όταν έγιναν οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, σε αεροπορικά δυστυχήματα, προηγούμενες καταστροφικές πυρκαγιές…

Το καθήκον παραμένει δυσχερές, πρέπει να εντοπιστούν και να αναγνωριστούν τα πτώματα στη Λαχάινα, που μέτραγε 12.000 κατοίκους πριν από την καταστροφή. Η αληθινή έκταση της τραγωδίας δεν θα αποκαλυφθεί παρά σε εβδομάδες.

Η φωτιά είχε τέτοια θερμοκρασία που έλιωνε μέταλλα. Πολλές κατοικίες μετατράπηκαν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε σωρούς από γκρίζα στάχτη και συχνά τα θύματα που εντοπίζονται είναι πέραν πάσης αναγνωρίσεως.

Ελάχιστα πτώματα έχουν ταυτοποιηθεί έως τώρα. Οι Αρχές έχουν απευθύνει εκκλήσεις στους συγγενείς αγνοουμένων να υποβληθούν σε τεστ DNA, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία της αναγνώρισης.

Με δεδομένο ότι στην πόλη βρίσκονταν πολλοί τουρίστες όταν έγινε η καταστροφή, η πρόκληση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη.

Οι Αρχές πρέπει να δημιουργήσουν «σύστημα κάποιου είδους» που θα επιτρέπει συγγενείς των παραθεριστών που αγνοούνται να πηγαίνουν στο «τοπικό αστυνομικό τμήμα» παντού στις ΗΠΑ για να δώσουν γενετικό υλικό, εκτίμησε ο Άνταμ Γουάιντραουμπ, στέλεχος της υπηρεσίας αντιμετώπισης κρίσεων της Χαβάης.

Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο αριθμός μειώνεται, στο μέτρο που οι επικοινωνίες σταδιακά αποκαθίστανται στο Μάουι και κάτοικοι καταφέρνουν να μιλήσουν με τους δικούς τους. Όμως άλλοι θα προστεθούν στα θύματα της τραγωδίας.

Chronological order of how the Lahaina fires were spread 🔥#Hawaii #hawaiifires #LahainaFires #MauiFires #lahaina #Maui #Prayformaui pic.twitter.com/NpUlmfNzVw

— T R U T H P O L E (@Truthpole) August 16, 2023