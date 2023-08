Χαβάη: Οργή στο Μάουι για τουρίστες που συνεχίζουν αμέριμνοι τις διακοπές, ενώ το νησί παλεύει για να μείνει όρθιο μετά τις φωτιές

Οργή σε κάποιους εκ των κατοίκων του Μάουι έχει προκαλέσει το γεγονός ότι παρά την καταστροφή στο νησί αυτό στην Χαβάη, υπάρχουν κάποιοι τουρίστες που συνεχίζουν να απολαμβάνουν τις διακοπές τους στις παραλίες, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Έτσι στο νησί βλέπει κανείς το περίεργο από την μια οι τουρίστες να απολαμβάνουν τις τροπικές παραλίες του νησιού, ενώ ομάδες έρευνας και διάσωσης ψάχνουν στα ερείπια κτιρίων και στη θάλασσα για θύματα της πιο φονικής πυρκαγιάς στις ΗΠΑ για περισσότερο από έναν αιώνα.

Αυτό το θέαμα έχει εξοργίσει ορισμένους από τους κατοίκους, οι οποίοι ξέσπασαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναρτώντας βίντεο που δείχνουν τουρίστες να απολαμβάνουν δραστηριότητες όπως οι καταδύσεις, ενώ ο απολογισμός των θανάτων στο θέρετρο Λαχάινα ξεπέρασε τους 100 και αυξάνεται κάθε μέρα που περνά. «Η κοινότητά μας χρειάζεται χρόνο για να επουλώσει τις πληγές, να πενθήσει και να συνέλθει», δήλωσε ο Χαβανέζος ηθοποιός Τζέισον Μομόα στο Instagram, κάνοντας έκκληση στους τουρίστες να ακυρώσουν τα ταξίδια τους.

Hawaii fires: Jason Momoa warns tourists not to visit Maui – BBC News https://t.co/l9Ha5O0LpB

Οι αρχές και οι επιχειρήσεις καλωσόρισαν τους ταξιδιώτες, λέγοντας ότι η έλευσή τους θα μειώσει το πλήγμα στην οικονομία του νησιού, που εξαρτάται πολύ από τον τουρισμό. Η τουριστική βιομηχανία είναι η “οικονομική μηχανή” του Μάουι, παράγοντας το 80% του πλούτου του, σύμφωνα με το συμβούλιο οικονομικής ανάπτυξης του νησιού. Καθώς το Μάουι ξεκινάει μια μακρά, επώδυνη ανάκαμψη από τις πυρκαγιές, οι αξιωματούχοι αγωνίζονται να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στις άμεσες ανάγκες των κατοίκων για στέγαση και πόρους και στην οικονομική υγεία του νησιού μακροπρόθεσμα.

Ο κυβερνήτης της Χαβάης Τζος Γκριν υπενθύμισε σε συνέντευξη Τύπου το Σαββατοκύριακο πώς η πανδημία της COVID-19 είχε αναγκάσει παρομοίως την πολιτεία να ζυγίσει τους κινδύνους από το να επιτρέψει στους τουρίστες να έρχονται στη διάρκεια μιας υγειονομικής κρίσης δημόσιας υγείας με τη βλάβη που θα προκαλείτο στην οικονομία της Χαβάης από την απαγόρευσή τους. «Όλοι οι άνθρωποί μας θα πρέπει να επιβιώσουν και δεν μας παίρνει να μην έχουμε δουλειές ή μέλλον για τα παιδιά μας», είπε ο Γκριν. «Όταν περιορίζονται τα ταξίδια σε μια περιοχή, καταστρέφονται οι ίδιοι οι κάτοικοι με πολύ περισσότερους τρόπους από ό,τι οποιοσδήποτε άλλος».

Ο τουρισμός έχει υποστεί πλήγμα αφότου η φωτιά κατέκαψε τη Λαχάινα, έναν δημοφιλή προορισμό διακοπών όπου βρίσκονται επίσης ιστορικοί τόποι σημαντικοί για τους κατοίκους της Χαβάης.

Ο αριθμός των επιβατών αεροπορικών πτήσεων προς το Μάουι ήταν την Κυριακή μειωμένος σχεδόν κατά 81% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με το Τμήμα Επιχειρήσεων, Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού της Χαβάης. Το 2022, 2,9 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν το Μάουι, το οποίο έχει πληθυσμό 165.000 κατοίκων όλο τον χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας ομοσπονδιακής απογραφής. Το τμήμα τουρισμού της πολιτείας ανέφερε τον Φεβρουάριο πως οι επισκέπτες δαπάνησαν 5,69 δισεκατομμύρια δολάρια στο Μάουι το 2022.

Η Αρχή Τουρισμού της Χαβάης ζητάει τώρα από τους επισκέπτες να αποφύγουν κάθε μη απαραίτητο ταξίδι στο δυτικό Μάουι, το τμήμα του νησιού που επλήγη από τις πυρκαγιές, έτσι ώστε οι πόροι να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για την ανάκαμψη των ντόπιων. «Είναι πιθανό ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που έχουν πληγεί, χάνοντας μέλη των οικογενειών τους, χάνοντας σπίτια των οικογενειών τους, είναι πιθανόν πολλοί από αυτούς να απασχολούνταν στη βιομηχανία επισκεπτών», δήλωσε ο εκπρόσωπος της τουριστικής αρχής Ιλίχια Τζιόνσκον.

Ξενοδοχεία στο δυτικό Μάουι σταμάτησαν προσωρινά να δέχονται κρατήσεις. Πολλά παρέχουν στέγη στους υπαλλήλους τους και ετοιμάζονται να δεχθούν ανθρώπους που μεταφέρθηκαν από άλλες περιοχές και εργαζόμενους σε υπηρεσίες πρώτης απόκρισης στην ανάκαμψη από την καταστροφή, σύμφωνα με την τουριστική αρχή. Η υπηρεσία κάλεσε τους επισκέπτες σε περιοχές του Μάουι που δεν έχουν καεί –όπως οι Καχουλούι, Γουαϊλούκου, Κίχεϊ, Γουαϊλέα και Μακένα– να επικοινωνήσουν με τα ξενοδοχεία τους και να διασφαλίσουν ότι η φιλοξενία τους μπορεί να συνεχιστεί. «Το Μάουι δεν έχει κλείσει», δήλωσε ο δήμαρχος του Μάουι Ρίτσαρντ Μπίσεν στη συνέντευξη Τύπου του Σαββατοκύριακου δίπλα στον κυβερνήτη. «Πολλοί κάτοικοι βγάζουν τα προς το ζην από τον τουρισμό».

Το Four Seasons στην παραλία Γουαϊλέα στο νότιο Μάουι, με το οποίο επικοινώνησε τηλεφωνικά το Reuters, ανέφερε ότι όλες οι λειτουργίες του ξενοδοχείου διεξάγονται κανονικά, αλλά πως προτρέπει τους τουρίστες που έχουν κάνει κρατήσεις για τον Αύγουστο να ακυρώσουν τα ταξίδια τους μέχρι και το υπόλοιπο του νησιού να ανακάμψει πλήρως. Η πληρότητα στο πεντάστερο ξενοδοχείο μειώθηκε «δραματικά» μετά τη φωτιά, δήλωσε ένας υπάλληλος στην υποδοχή.

Η Hilton Worldwide Holdings, που διαθέτει 23 ξενοδοχεία σε όλη τη Χαβάη, δήλωσε ότι παραιτείται των ποινών ακύρωσης για όσους ταξιδεύουν προς, από ή διαμέσου όλων των νησιών της Χαβάης μέχρι τις 31 Αυγούστου. Ο Τζακ Ρίτσαρντς, διευθύνων σύμβουλος της ταξιδιωτικής εταιρίας Pleasant Holidays με έδρα το Λος Άντζελες, έσπευσε να απομακρύνει περισσότερους από 400 πελάτες που βρίσκονταν στο Μάουι στη διάρκεια των πυρκαγιών. Οι νεκρωμένες τηλεφωνικές γραμμές και η απώλεια σύνδεσης με το ίντερνετ δυσκόλεψαν τις προσπάθειες, είπε.

Οι περισσότεροι από τους τουρίστες μεταφέρθηκαν τελικά σε άλλα ξενοδοχεία της Χαβάης. Άλλοι 1.400 πελάτες με ταξιδιωτικά σχέδια για τον Αύγουστο στο Μάουι χρειάστηκε να επαναπρογραμματίσουν τις διακοπές τους, είπε. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες που συνέχισαν να προσφέρουν υπηρεσίες στο ή κοντά στο δυτικό Μάουι μετά τις πυρκαγιές δέχθηκαν σφοδρές επικρίσεις. Μια εταιρία που πραγματοποίησε φιλανθρωπικό καταδυτικό γύρο την Παρασκευή 18 χιλιόμετρα από τη Λαχάινα εξέδωσε αργότερα ανακοίνωση ζητώντας συγγνώμη και ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις επιχειρήσεις της προς το παρόν.

Fires in Maui: ‘Tourists swim in the waters we died in’ : Jason Momoa warns tourists “Do not travel to Maui”#Hawaii #Maui #Fire #Swimm #Tour #JasonMomoa #Warning #DonotTravel https://t.co/8cikDPBIUI pic.twitter.com/VTgZT4OrlO

— YonhapJean (@ninajea64985050) August 14, 2023