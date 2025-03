Όρμπαν: Ανακοίνωσε δημοψήφισμα στην Ουγγαρία για την Ουκρανία – «Η ΕΕ οδηγεί την Ευρώπη στην καταστροφή»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να χρηματοδοτεί τις στρατιωτικές προσπάθειες της Ουκρανίας, καθώς η οικονομική βοήθεια των ΗΠΑ δεν είναι πλέον εγγυημένη, δήλωσε μεταξύ άλλων την Παρασκευή ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, μετά την υπογραφή κοινής δήλωσης υποστήριξης προς την Ουκρανία από τους ηγέτες των 26 χωρών της ΕΕ, χωρίς τη συμμετοχή της Ουγγαρίας.

Ο Όρμπαν, στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, που διατηρεί παράλληλα δεσμούς με τη Μόσχα, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα ξεκινήσει μια εσωτερική «δημόσια διαβούλευση» σχετικά με την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μεταδίδει το Reuters.

«Έχουμε το λεγόμενο εθνικό σχήμα διαβούλευσης (δημοψήφισμα), το οποίο χρησιμοποιούμε τακτικά για να συλλέγουμε τη γνώμη του λαού, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο σχήμα και τώρα», δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη σύνοδο κορυφής των 27 ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, όπου η Ουγγαρία ήταν η μόνη χώρα που αρνήθηκε να υπογράψει την κοινή δήλωση για την ενίσχυση της Ουκρανίας.

🇭🇺 @PM_ViktorOrban: Hungary will hold a public consultation on Ukraine’s EU accession. We must know how much burden our people are willing to bear for Ukraine’s future. He insisted that responsible decisions cannot be made behind citizens’ backs.

❗️We faced a clear choice: war… pic.twitter.com/7Hc1sCiFtS

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) March 6, 2025