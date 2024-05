«Ώρα μηδέν» για τη Ράφα: Ξεκίνησε η απομάκρυνση των αμάχων – «Η επιχείρηση είναι αναγκαία» λέει το Ισραήλ – ΒΙΝΤΕΟ

Η επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Ράφα είναι αναγκαία λόγω της απόρριψης από τη Χαμάς των προτάσεων για κήρυξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας οι οποίες προέβλεπαν την απελευθέρωση κάποιων από τους ομήρους που κρατά η παλαιστινιακή οργάνωση, δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ σήμερα.

Στην ανακοίνωσή του ο Γκαλάντ διευκρίνισε ότι μετέφερε το μήνυμα αυτό στον Αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Όστιν στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν τη νύκτα.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι η επιχείρηση απομάκρυνσης Παλαιστινίων από το ανατολικό τμήμα της Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί είναι προσωρινή και «περιορισμένης κλίμακας».

«Ξεκινήσαμε επιχείρηση περιορισμένης κλίμακας για την προσωρινή απομάκρυνση των ανθρώπων που διαμένουν στο ανατολικό τμήμα της Ράφα», δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Πρόκειται για μια επιχείρηση περιορισμένης κλίμακας», επανέλαβε ο ίδιος.

Eastern Rafah is now under attack pic.twitter.com/MVevDO48Xu

Όπως εξήγησε ο ισραηλινός στρατός, η απομάκρυνση από το ανατολικό τμήμα της Ράφα αφορά «περίπου 100.000 ανθρώπους», ενώ τόνισε ότι οι Παλαιστίνιοι μετακινούνται σε ανθρωπιστικές περιοχές που είναι «πιο ασφαλείς», αν και πρόσθεσε ότι είναι γνωστό ότι η Χαμάς εκτοξεύει πυρά από εκεί.

The Israeli 🇮🇱 army appears set to launch its long-threatened assault on Rafah as it instructs Palestinians to leave parts of the city in southern Gaza 🇵🇸

Israeli forces called on Monday for people in Rafah, into which huge numbers of displaced Palestinians were previously… pic.twitter.com/JEWlQ4rVSL

— Saad Abedine (@SaadAbedine) May 6, 2024