Όλοι μιλούν για την επανεμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον – Ειδικός διάβασε τα χείλη των μελών της βασιλικής οικογένειας

Ειδικός στην ανάγνωση χειλιών αποκάλυψε την αντίδραση του Πρίγκιπα Λούις στην εκπληκτική πτήση των Red Arrows και την τρυφερή συζήτηση της Κέιτ Μίντλετον με τον Κάρολο.

Καθώς τα αεροσκάφη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας πετούσαν πάνω από την Βασιλική Οικογένεια στο μπαλκόνι του Παλάτι του Μπάκιγχαμ, ο Λούις, έξι ετών, δεν μπορούσε παρά να παρακολουθεί το θέαμα με δέος.

Η ειδικός στην ανάγνωση χειλιών Γκάμπι Λέιν είπε στην The Sun ότι καθώς πετούσαν τα Red Arrows, η Κέιτ είπε: “Εχουν διασκορπιστεί όλα.”

Ο ενθουσιασμένος Λούις φώναξε: “Mπαμπά, Mπαμπά, Mπαμπά, κοίτα όλα αυτά τα χρώματα!”, καθώς ο Ουίλιαμ απάντησε: “Ναι!”

Μόλις ολοκληρώθηκε η επίδειξη, ο Κάρολος και η Καμίλα χαιρέτησαν το πλήθος. Η Κέιτ στράφηκε προς τον Βασιλιά και είπε: “Έχει τόσο πολύ κόσμο!”

Ο βασιλιάς Κάρολος απάντησε: «Ναι!» σύμφωνα με την Γκάμπι. Η Γκάμπι αναφέρεται επίσης σε μια χαριτωμένη στιγμή με τον Λούις και την αδελφή του Σάρλοτ καθώς του είπε να «κάτω τα χέρια» κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου.

Νωρίτερα, ο 10χρονος Τζορτζ φάνηκε να θέλει να τραβήξει την προσοχή της μητέρας του, λέγοντάς της: “Κοίτα εκεί μαμά,” καθώς εκείνος, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ, η Πριγκίπισσα Σάρλοτ, εννέα ετών, και ο Πρίγκιπας Λούις, έξι ετών, ταξίδευαν κατά μήκος της Mall.

The King, Queen and other Members of the Royal Family are greeted by crowds as they gather on the balcony of Buckingham Palace to watch the traditional fly-past.



Η Γκάμπι πρόσθεσε ότι ο μεγαλύτερος της Κέιτ και του Γουίλιαμ «φαινόταν τόσο χαρούμενος» καθώς η οικογένεια χαιρετούσε και χαμογελούσε στους συγκεντρωμένους πολίτες κατά τη διάρκεια της πομπής.

Σε ρόλο μαμάς, η γενναία Κέιτ Μίντλετον ήθελε απεγνωσμένα να δείξει στα τρία της παιδιά της τα πανό και τις σημαίες του κόσμου που τους αποθέωνε. Είπε στον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις. «Εντάξει, κοιτάξτε εκεί», προτού γυρίσει το κεφάλι της.

Ο βασιλιάς Κάρολος ακτινοβολούσε επίσης μέσα στην άμαξα του έχοντας δίπλα του τη βασίλισσα Καμίλα. Καθώς τα σύννεφα άρχισαν να διαλύονται πάνω από το Λονδίνο και ο Κάρολος είπε στη Καμίλα: “Ο καιρός φτιάχνει”

Ο χαριτωμένος Πρίγκιπας Λούις φωτογραφήθηκε να κάνει αστείες γκριμάτσες μέσα στην άμαξα, κάτι που έκανε τη μητέρα του, την Πριγκίπισσα Κέιτ, και τα αδέρφια του να γελάσουν.

Ο ζωηρός Λούις κοίταξε απευθείας τις κάμερες, χαρίζοντας τους ένα λαμπερό χαμόγελο και συνεχίζοντας να κλέβει τις καρδιές του κόσμου. Και τα καμώματά του δεν σταμάτησαν μόλις έφτασε στο παλάτι.

Ο Λούις προσπάθησε να ανοίξει ένα παράθυρο και έπαιζε με τα σκοινιά της κουρτίνας σε ένα μπαλκόνι δίπλα στη λατρεμένη του μητέρα, την Κέιτ.

Χιλιάδες θαυμαστές είχαν ήδη αρχίσει να γεμίζουν τους δρόμους από το πρωί για να δουν τη Βασιλική Οικογένεια – συμπεριλαμβανομένης της Κέιτ, 42 ετών, η οποία έκανε δυναμική επιστροφή μετά τη διάγνωση του καρκίνου της.

Trooping the Colour is an occasion which reinforces the links between the Armed Forces and the Royal Family. As Number 9 Company Irish Guards paid tribute to their Sovereign by marking his official birthday in full military style, members of the family taking part in today's…

Το Σάββατο, η Κέιτ έλαμπε κάνοντας την πρώτη δημόσια εμφάνισή της ύστερα από μήνες, έχοντας στο πλευρό της τον στοργικό σύζυγό της Πρίγκιπα Ουίλιαμ και τα παιδιά τους.

Η Κέιτ έδειχνε εκπληκτική ντυμένη στα λευκά, καθώς γελούσε και συζητούσε με την οικογένειά της.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας με τα παιδιά τους χαιρετούσαν και χαμογελούσαν στους θαυμαστές τους.

Ήταν η πρώτη φορά που η πριγκίπισσα συμμετείχε σε εκδήλωση μετά τα Χριστούγεννα και τη διάγνωση του καρκίνου της – και είχε ένα πλατύ χαμόγελο το οποίο προκάλεσε αίσθηση.

All set for The King's Birthday Parade!

Η οικογένεια διέσχισε την οδό Mall με την άμαξα, ακολουθώντας σε κοντινή απόσταση τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα Καμίλα.

Ο Βασιλιάς έδειχνε μεγαλοπρεπής στον βασιλικό χαιρετισμό του στην πρώτη του Παρέλαση Στρατευμάτων μετά τη διάγνωση του καρκίνου του.

Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε και η Πριγκίπισσα Άννα – που είχε μια συγκινητικό τετ α τετ με τον αδελφό της. Η Πριγκίπισσα φαινόταν να έχει κάποια στιγμή πρόβλημα με το άλογό της, αλλά κατάφερε να το κρατήσει υπό έλεγχο.

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ, που έδειχνε κομψός με τη στολή του των Ιρλανδών Φρουρών, φορώντας περήφανα τα μετάλλια στο στήθος του, χαμογελούσε και αυτός στο πλήθος.

Ο κόσμος περίμενε υπομονετικά να δει την Πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντελτον ύστερα από τόσο καιρό.

Τις απογευματινές ώρες, το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα καθώς η Πριγκίπισσα Κέιτ βγήκε στο μπαλκόνι με τον Γουίλιαμ και τα παιδιά της στο πλευρό της.

Η μέρα ήταν βροχερή, όμως τίποτα δεν μπόρεσε να επισκιάσει την Κέιτ Μίντλετον, καθώς έλαμπε δίπλα στην οικογένειά της, όπως αναφέρει η Sun.

Οι θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας παρακολουθούσαν με δέος καθώς η πριγκίπισσα αστειευόταν και γελούσε με τα παιδιά της.

Η πριγκίπισσα Κέιτ μοιράστηκε νωρίτερα τρυφερά backstage πλάνα από τη στιγμή που αναχωρεί με τον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις για το Trooping the Color.