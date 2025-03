Όλιβερ Μίλερ: Πέθανε σε ηλικία 55 ετών ο πρώην NBAer – Είχε αγωνιστεί και στην Ελλάδα

Σε ηλικία 55 ετών έφυγε από τη ζωή ο Όλιβερ Μίλερ, πρώην NBAer που είχε περάσει για σύντομο χρονικό διάστημα από το ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Ηρακλείου. Ο Μίλερ, που είχε επιλεγεί στο νούμερο 22 του NBA Draft του 1992, έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο παλαίμαχος άσος του NBA και πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Έντι Τζόνσον, ο οποίος είναι πλέον αναλυτής στους αγώνες των Φοίνιξ Σανς. Η ομάδα της Αριζόνα ήταν και η πρώτη του Μίλερ στο NBA, μετά την αποφοίτησή του από το κολλέγιο του Αρκάνσας.

I am so sad to report we have lost another @NBA Fraternity member! Nine year veteran Oliver Miller has passed away at age 54! Going to miss you Big O. 🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿. RIP

— Eddie A Johnson (@Jumpshot8) March 12, 2025