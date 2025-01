ΟΗΕ: Ζητά τη «βιώσιμη» επιστροφή των προσφύγων στη Συρία

Τη «βιώσιμη» επιστροφή των Σύρων προσφύγων στη χώρα τους, μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο, ζήτησε σήμερα ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες Φίλιπο Γκράντι, από τον Λίβανο όπου πραγματοποεί επίσκεψη.

Όπως αναφέρει η Βηρυτός, ο Λίβανος φιλοξενεί σχεδόν δύο εκατομμύρια Σύρους (σχεδόν 800.000 είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΗΕ), δηλαδή τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων ανά κάτοικο στον κόσμο.

«Η επίσκεψή μου εντάσσεται σε μια περιφερειακή περιοδεία που έχει στόχο να εντοπίσει τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να διευκολύνουν την επιστροφή των Σύρων προσφύγων», δήλωσε ο Γκράντι μετά τη συνάντησή του με τον νέο πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.

Ο Γκράντι χαιρέτισε «μια στιγμή ελπίδας για τον Λίβανο και την περιοχή» μετά την πτώση του Άσαντ, τον οποίο ανέτρεψε ένας συνασπισμός ανταρτών έπειτα από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου. «Οι πρόσφατες εξελίξεις ανοίγουν τον δρόμο σε μια λύση γι’ αυτή την παρατεταμένη ανθρωπιστική κρίση».

At least 20,100 refugees registered with #UNHCR have returned from Jordan to #Syria full of hope since the fall of the regime.

UNHCR is counselling them & working on transportation support.

Many haven’t decided yet. Some 600,000 remain here, many in need of humanitarian support. pic.twitter.com/akdfEk5Qkr

— UNHCR Jordan (@UNHCRJordan) January 23, 2025