Οχάιο: 1 νεκρός και 5 τραυματίες από τους πυροβολισμούς σε αποθήκη εργοστασίου – «Ξέρουμε ποιος είναι ο δράστης αλλά δεν τον έχουμε εντοπίσει»

Τουλάχιστον 1 νεκρός και πέντε τραυματίες είναι ο απολογισμός έπειτα από τους πυροβολισμούς στο Οχάιο και συγκεκριμένα σε αποθήκη εργοστασίου στην πόλη Νιού Άλμπανι.

Οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι πιστεύουν πως γνωρίζουν ποιος είναι ο ύποπτος, αν και το άτομο δεν έχει συλληφθεί ακόμη. «Εργαζόμαστε για να τον εντοπίσουμε», δήλωσε ο Γκρεγκ Τζόουνς, επικεφαλής της αστυνομίας σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Τζόουνς ανέφερε ότι η αποθήκη είχε μεγάλο αριθμό εργαζομένων τη νύχτα, και περίπου 150 άτομα εκκενώθηκαν σε παρακείμενο κτήριο. «Πολλοί από αυτούς δεν ήξεραν τι είχε συμβεί. Δεν το είχαν αντιληφθεί μέχρι τη στιγμή που εκκενώθηκαν», είπε ο Τζόουνς.

