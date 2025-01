Ο πλανήτης υποδέχθηκε το 2025 με πυροτεχνήματα, αγκαλιές και βουτιές στον πάγο – Φαντασμαγορικό σόου σε Σίδνεϊ, Νέα Υόρκη και Ταϊβάν

Από το Σίδνεϊ μέχρι τη Βομβάη και το Ναϊρόμπι, ο πλανήτης «καλωσόρισε» το 2025 με θεαματικές επιδείξεις φωτός, αγκαλιές και βουτιές στον πάγο.

Η μπάλα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς έπεσε στην βρεγμένη Times Square, όπου χιλιάδες κόσμου συνέρρευσαν παρά τη δυνατή βροχή για να γιορτάσουν την έναρξη του 2025 στη Νέα Υόρκη.

Το Όκλαντ έγινε η πρώτη μεγάλη πόλη που υποδέχθηκε το 2025, καθώς χιλιάδες άνθρωποι συνέρρευσαν στο κέντρο της πόλης ή ανέβηκαν στο δαχτυλίδι των ηφαιστειακών κορυφών της πόλης για να απολαύσουν τα πυροτεχνήματα.

Οι χώρες του Νότιου Ειρηνικού Ωκεανού ήταν οι πρώτες που καλωσόρισαν το νέο έτος, με τα μεσάνυχτα στη Νέα Ζηλανδία να απέχουν 18 ώρες από τη ρίψη της μπάλας στην Times Square.

Φαντασμαγορικά σόου παρουσία χιλιάδων κόσμου, αλλά και παράξενα έθιμα έδωσαν τον τόνο των εορτασμών στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Φαντασμαγορικό σόου στο Σίδνεϊ, πυροτεχνήματα σε Κίνα και Ταϊβάν

Η αρχή έγινε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας οι κάτοικοι γιόρτασαν την έλευση του 2025 με ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα πυροτεχνημάτων.

Μόλις το ρολόι έδειξε 12 τα μεσάνυχτα ο νυχτερινός ουρανός της πόλης «άναψε» από τα χιλιάδες πυροτεχνήματα.

Νωρίτερα, πάντως, η πρώτη χώρα του πλανήτη που γιόρτασε το νέο χρόνο ήταν το Κιριμπάτι στην Ωκεανία. Η χώρα – που προφέρεται Κιριμπάς – αποτελείται από 33 Ατόλες και καταλαμβάνει μια τεράστια περιοχή στον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό, που εκτείνεται σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα από τα ανατολικά προς τα δυτικά και πάνω από 2.000 χιλιόμετρα από τα βόρεια προς τα νότια.

Αμέσως μετά το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας ήταν η πρώτη μεγάλη πόλη που υποδέχθηκε την νέα χρονιά.

Κίνα και Ταϊβάν γιόρτασαν την Πρωτοχρονιά με φωτορυθμικά σόου και πυροτεχνήματα σε πολλές μεγάλες πόλεις, αν και σύμφωνα με το Κινέζικο ημερολόγιο η έλευση του 2025, της “χρονιάς του Φιδιού”, είναι στις 29 Ιανουαρίου.

Στο Πεκίνο, εορτασμοί έγιναν σε ένα πρώην χαλυβουργείο στα δυτικά προάστια της πόλης, ενώ στη Σαγκάη, πλήθη κόσμου συγκεντρώθηκαν για να δουν φωτορυθμικά σόου κατά μήκος του παγκοσμίου φήμης Περίπατου της Προκυμαίας και σε άλλες τοποθεσίες.

Στη κινεζική ειδική διοικητική περιοχή του Χονγκ Κονγκ πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη επίδειξη πυροτεχνημάτων πάνω από το λιμάνι Βικτόρια.

Η παραμονή Πρωτοχρονιάς, με βάση το Γρηγοριανό ημερολόγιο, δεν γιορτάζεται τόσο ευρέως στην Κίνα όσο αλλού, με την Κινέζικη Πρωτοχρονιά, με βάση το Σεληνιακό ημερολόγιο, να θεωρείται πιο σημαντική.

Η Κινέζικη Πρωτοχρονιά του 2025, η χρονιά του Φιδιού, σύμφωνα με το Κινέζικο ημερολόγιο, είναι στις 29 Ιανουαρίου.

Στην Ταϊβάν, χιλιάδες θεατές απόλαυσαν μια επίδειξη πυροτεχνημάτων διάρκειας έξι λεπτών και φωτορυθμικά σόου από το κτίριο-αξιοθέατο ‘Ουρανοξύστης της Ταϊπέι” ή “Taipei 101”, που έχει ύψος 509 μέτρα.



Στη Νότια Κορέα, οι εορτασμοί περιορίστηκαν ή ακυρώθηκαν κατά τη διάρκεια περιόδου εθνικού πένθους μετά τη συντριβή την Κυριακή μιας πτήσης της Jeju Air στο Muan, από την οποία σκοτώθηκαν 179 άνθρωποι.

Στην Ινδία, χιλιάδες επισκέπτες στο οικονομικό κέντρο της Βομβάης συνέρρευσαν στον πολυσύχναστο παραλιακό δρόμο της πόλης που βλέπει στην Αραβική Θάλασσα. Στη Σρι Λάνκα, οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε βουδιστικούς ναούς για να ανάψουν λάμπες λαδιού και λιβάνια και να προσευχηθούν.

Στο Ντουμπάι, χιλιάδες παρακολούθησαν ένα σόου πυροτεχνημάτων στο Burj Khalifa, τον ψηλότερο ουρανοξύστη του κόσμου. Και στο Ναϊρόμπι της Κένυας ακούστηκαν διάσπαρτα πυροτεχνήματα.

Παρίσι, Λονδίνο και Ρώμη γιόρτασαν τον ερχομό του νέου έτους με φαντασμαγορικά σόου

Το δικό τους «καλωσόρισες» είπαν στο 2025 τρεις από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Παρίσι, Λονδίνο και Ρώμη γιόρτασαν τον ερχομό του νέου έτους και όσοι τυχεροί ήταν παρόντες πραγματικά έζησαν μια ανεπανάληπτη εμπειρία.

Τα εμβληματικά μνημεία των ευρωπαϊκών αυτών πόλεων «ντύθηκαν» σε χρώματα εορταστικά στο πλαίσιο φαντασμαγορικών σόου που δεν άφησαν κανέναν ασυγκίνητο.

Ρώμη: Ένα Άγιο Έτος αρχίζει

Οι παραδοσιακοί εορτασμοί της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στη Ρώμη έχουν ένα επιπλέον κίνητρο: την έναρξη του Αγίου Έτους του Πάπα Φραγκίσκου, ο εορτασμός που προβλέπεται να φέρει περίπου 32 εκατομμύρια προσκυνητές στην Αιώνια Πόλη το 2025.

Την Τρίτη, ο Πάπας Φραγκίσκος τέλεσε εσπερινό στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας την Τετάρτη αναμένεται να απευθύνει εκ νέου έκκληση για ειρήνη στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Το Παρίσι ξαναβρίσκει το ολυμπιακό πνεύμα

Το Παρίσι επισφράγισε το 2024 με την παραδοσιακή αντίστροφη μέτρηση και τα πυροτεχνήματα στα Ηλύσια Πεδία. Το εμβληματικό μνημείο της πόλης, η Αψίδα του Θριάμβου, μετατράπηκε σε ένα γιγαντιαίο ταμπλό για ένα σόου φωτισμού που γιόρταζε τα ορόσημα της πόλης και το πέρασμα του χρόνου, με ρολόγια που έτρεχαν.

Happy New Year 2025 from Paris 🇫🇷 pic.twitter.com/3Mo1pg1tFP — 🍃‏ً (@tmbIrpics) December 31, 2024

«Το Παρίσι είναι ένα πάρτι», διακήρυξε η δήμαρχος Anne Hidalgo.

Οι θερινοί Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες που φιλοξενήθηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο είχαν μετατρέψει την πόλη σε τόπο χαράς, συναδέλφωσης και εκπληκτικών αθλητικών επιτευγμάτων.

Λονδίνο: Εντυπωσιακά πυροτεχνήματα κατά μήκος του Τάμεση

Το Λονδίνο καλωσόρισε το νέο έτος με μια επίδειξη πυροτεχνημάτων κατά μήκος του ποταμού Τάμεση. Ωστόσο, με μια καταιγίδα να φέρνει κακοκαιρία σε άλλα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου, οι εορταστικές εκδηλώσεις στο Εδιμβούργο της Σκωτίας ακυρώθηκαν.



Αλλά στην Ελβετία και σε ορισμένα άλλα μέρη, οι άνθρωποι αγκάλιασαν το κρύο, γδύθηκαν και βούτηξαν στο νερό σε παγωμένες θερμοκρασίες.

Το Ρίο αναμένει 2 εκατομμύρια επισκέπτες

Το Ρίο ντε Τζανέιρο διοργάνωσε το κυριότερο πρωτοχρονιάτικο πάρτι της Βραζιλίας στην παραλία της Κοπακαμπάνα, με βαπόρια που εκτόξευαν για 12 συνεχόμενα λεπτά πυροτεχνήματα. Χιλιάδες τουρίστες με κρουαζιερόπλοια και πλοιάρια τσάρτερ έριχναν άγκυρα για να παρακολουθήσουν από κοντά το σόου, ενώ πολλοί έτρεχαν στην άμμο για να βρουν τη θέση τους.

Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι – οι περισσότεροι ντυμένοι στα λευκά για να τηρήσουν την παράδοση – αναμένονταν στην Κοπακαμπάνα. Μαζεύτηκαν για να απολαύσουν συναυλίες από τους θρύλους της βραζιλιάνικης μουσικής Caetano Veloso, Maria Bethânia και Ivete Sangalo, μεταξύ άλλων. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των πυροτεχνημάτων, η μεγαλύτερη ποπ σταρ της Βραζιλίας, η Anitta, ανέβηκε στη σκηνή.

ΗΠΑ: Με πατροπαράδοτα και νέα έθιμα καλωσόρισαν το νέο έτος

Στη Νέα Υόρκη, πλήθος κόσμου πανηγύρισε και ζευγάρια φιλήθηκαν όταν η κρυστάλλινη μπάλα που ζύγιζε σχεδόν 6 τόνους (5,4 μετρικούς τόνους) και περιείχε 2.688 κρυστάλλινα τρίγωνα κατέβηκε από έναν στύλο στην Times Square. Ο εορτασμός περιελάμβανε επίσης μουσικές παραστάσεις από τους TLC και τους Jonas Brothers.



«Είναι το μεγαλύτερο πάρτι στον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλο μέρος για να γιορτάσει κανείς την Πρωτοχρονιά από την Times Square», δήλωσε ο Tommy Onolfo από το Long Island, ο οποίος άρχισε να παρακολουθεί τακτικά πριν από 8 χρόνια.

Το σόου πυροτεχνημάτων του Λας Βέγκας έγινε στη Στριπ, με τη συμμετοχή 340.000 ανθρώπων και τα πυροτεχνήματα να εκτοξεύονται από τις ταράτσες των καζίνο. Σε κοντινή απόσταση, ο χώρος Sphere έκανε για πρώτη φορά αντίστροφη μέτρηση για τα μεσάνυχτα σε διαφορετικές ζώνες ώρας.

Στην Πασαντίνα της Καλιφόρνιας, οι θεατές της παρέλασης του Ρόουζ είχαν κατασκηνώσει από νωρίς ελπίζοντας να προλάβουν προνομιακές θέσεις. Και περίπου 200.000 άνθρωποι συνέρρεαν σε ένα πάρτι κάντρι μουσικής στο Νάσβιλ του Τενεσί.

Συρία: Χιλιάδες κόσμου γιόρτασαν την Πρωτοχρονιά στους δρόμους της Δαμασκού

Μια ξεχωριστή Πρωτοχρονιά έζησαν οι πολίτες της Συρίας, την πρώτη έπειτα από την πολύχρονη ηγεσία του Μπασάρ Αλ Άσταντ. Χιλιάδες κόσμου βρέθηκαν στους δρόμους της Δαμασκού, της πρωτεύουσας της χώρας, και το κέφι πραγματικά χτύπησε… κόκκινο.

Χορός, πανηγύρια, τραγούδια και μουσική υπό την επιμέλεια dj συνέθεσαν ένα σκηνικό που πολλοί, αν όχι όλοι οι κάτοικοι της χώρας, είχαν πάρα πολλά χρόνια να δουν και να ζήσουν και συγκεκριμένα από το 1971.

Αδιάψευστοι μάρτυρες για τα όσα έγιναν είναι τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, που αποτυπώνουν στο έπακρο τα όσα έγιναν.

Δείτε σχετικά βίντεο

“Keep your head high, you are a free Syrian”: Thousands sing in downtown Damascus as they ring a new year like no other for Syria since 1971. Their first with no Assad: pic.twitter.com/aZNaawz1qQ — Joyce Karam (@Joyce_Karam) January 1, 2025

Massive celebrations sweep across Syria as the nation ushers in 2025, marking the start of a new era free from the former Assad regime. This footage captures the jubilant atmosphere in Damascus. pic.twitter.com/JoPIXS2l7l — Nedal Al-Amari (@nedalalamari) December 31, 2024

Damascus celebrates 2025 with the spirit of freedom. #Syria pic.twitter.com/fNysiifXzL — Maher Akraa (@maherakraa) December 31, 2024

Believe it or not, this is #NewYearsEve in Damascus, Syria pic.twitter.com/5yVOUmk1pE — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) January 1, 2025

Πλατεία Συντάγματος: Η Αθήνα καλωσόρισε το νέο έτος – Δείτε τη γιορτή για την υποδοχή του 2025

Η Αθήνα υποδέχθηκε το 2025 φορώντας τα… καλά της και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία Συντάγματος για να γιορτάσει την αλλαγή και τον ερχομό του νέου έτους.

Πολλοί καλλιτέχνες είναι στη σκηνή για να διασκεδάσουν τον κόσμο με τους ήχους της μουσικής να έχουν «καλύψει» τον ουρανό της πρωτεύουσας.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η πλατεία Συντάγματος έγινε το επίκεντρο του εορτασμού για την υποδοχή του νέου έτους.

Πλήθος κόσμου μαζεύτηκε από νωρίς για να απολαύσει το μουσικοθεατρικό πολυθέαμα που ετοίμασε ο Φοίβος Δεληβοριάς με τίτλο «Η Ταράτσα του Χρόνου», μια πρωτότυπη φαντασμαγορική παράσταση σε σκηνοθεσία Άγγελου Τριανταφύλλου. Μέσα από τραγούδια, χορούς και χιουμοριστικά στιγμιότυπα, ταξίδεψε τον κόσμο στην ιστορία της Αθήνας, από το 1945 μέχρι το 2025.

Χάρης Δούκας: «Ας στείλουμε όλοι ένα μήνυμα πίστης»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, λίγο πριν την καθιερωμένη αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή του χρόνου, δήλωσε: «Χρόνια πολλά σε όλες και όλους! Από την πλατεία Συντάγματος, ας στείλουμε όλοι ένα μήνυμα πίστης. Πίστης για το δικαίωμα να κάνουμε καλύτερη τη ζωή στην Αθήνα, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε όλη τη χώρα. Μπορούμε να βελτιώσουμε τις ζωές μας. Μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Και να υποδεχθούμε το 2025 με μια ευχή: Με ανθρωπιά, με αλήθεια, με πείσμα και δύναμη, να κατορθώσουμε να είναι το 2025 η χρονιά μας. Η χρόνια που θα μας φέρει πιο κοντά στα όνειρά μας».

Με σεβασμό σε ευάλωτα στους δυνατούς ήχους άτομα, στα ζώα αλλά και στο περιβάλλον, για πρώτη φορά η Αθήνα γιόρτασε την άφιξη του νέου έτους με αθόρυβα πυροτεχνήματα που φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό, ενώ ακολούθησε μια λαμπερή εναέρια παράσταση από εκατοντάδες drones που πέταξαν πάνω από την καρδιά της πόλης.

Δείτε σχετικές φωτογραφίες

Μαζί του η Νατάσσα Μποφίλιου, η Μάρθα Φριντζήλα και ο Θανάσης Αλευράς. Την εκδήλωση είχε ανοίξει μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων.

Όταν έφτασε η ώρα για την αλλαγή του χρόνου, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέβηκε στη σκηνή της πλατείας και μαζί με τους καλλιτέχνες έκανε την αντίστροφη μέτρηση για τον ερχομό του 2025. Στις 12 ακριβώς πυροτεχνήματα φώτισαν τον αττικό ουρανό, μόνο που για πρώτη φορά ήταν στην πλειοψηφία τους αθόρυβα, ώστε να μην ταραχθούν οι τετράποδοι «κάτοικοι» της πρωτεύουσας. Ταυτόχρονα, στον ουρανό εκατοντάδες drones δημιούργησαν φωτεινά σχέδια.

Μετά το τέλος της «Χρονομηχανής», τη σκυτάλη πήραν οι Λατέρνατιβ για το πρώτο μεγάλο πάρτι της χρονιάς.

Δείτε την γιορτή στο Σύνταγμα

Θεσσαλονίκη: Μοναδικό υπερθέαμα στον Λευκό Πύργο για την έλευση του νέου έτους

Με ένα μοναδικό υπερθέαμα στον Λευκό Πύργο, η Θεσσαλονίκη γιορτάζει την έλευση του νέου έτους.

Μόλις το ρολόι πήγε 12 τα μεσάνυχτα, ο Λευκός Πύργος «ντύθηκε» με δέσμες φωτός από περίπου 100 ρομποτικές κεφαλές, γεμίζοντας τον ουρανό, σύμφωνα με το thesstoday.gr.

Δείτε σχετικές φωτογραφίες

Το εντυπωσιακό θέαμα χαρίζει ανεπανάληπτες στιγμές στους χιλιάδες Θεσσαλονικείς και επισκέπτες της πόλης που χορεύουν στο πάρτι house μουσικής στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας: «Έχετε πλημμυρίσει την πόλη με χαμόγελα αισιοδοξία και ζωντάνια. Αυτή την πόλη θέλουμε! Αυτή την πόλη που πρέπει να έχει αγάπη και συμπερίληψη, είμαστε εδώ να υποδεχτούμε το νέο χρόνο να έχουμε φροντίδα για τους άλλους, να κάνουμε πράξη τα μεγάλα αλλά τόσο σημαντικά πολύχρωμα όνειρα και να έχουμε καθημερινά νίκες! Αυτή τη Θεσσαλονίκη γουστάρουμε, μια πόλη γεμάτη αυτοπεποίθηση, ζωντανή, αυτή την πόλη διεκδικούμε, μια πόλη για όλους!».

Δείτε σχετικό βίντεο