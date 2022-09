O Λουκασένκο ειρωνεύεται την Ευρώπη κόβοντας ξύλα—«Δεν θα τους αφήσουμε να πεθάνουν από το κρύο»

Ο Λευκορώσος ηγέτης και κυριότερος σύμμαχος της Ρωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος να ειρωνεύεται τους Ευρωπαίους και να κόβει ξύλα για την Ευρώπη, για να την βοηθήσει «να μην πεθάνει από το κρύο» φέτος τον χειμώνα.

Στο βίντεο που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, ο Λουκασένκο εμφανίζεται να κρατάει ένα τσεκούρι, μπροστά σε μια στοίβα φρεσκοκομμένα ξύλα. «Δεν θα τους αφήσουμε να πεθάνουν από το κρύο στην Ευρώπη. Θα βοηθήσουμε τους αδελφούς μας. Ίσως να μας βοηθήσουν κι αυτοί κάποια μέρα» ακούγεται να λέει ο Αλεξάντρ Λουκασένκο, προτού να σχίσει ένα μεγάλο κούτσουρο με το τσεκούρι του.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει τη δύσκολη αυτήν τη στιγμή. Έλατα ή σημύδες, το σημαντικό είναι να ζεσταθούν», συνεχίζει.

Belarusian dictator Alexander Lukashenko has released a video in which he’s chopping wood and saying:

“We won’t let Europe freeze, we will help our brothers, maybe they will help us someday”.

He then singled out the Polish PM and Poland’s president. pic.twitter.com/WDgbo061OB

— Visegrád 24 (@visegrad24) September 14, 2022