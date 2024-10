Ο αμερικανικός στρατός έπληξε εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων των Χούθι στην Υεμένη, όπως μετέδωσε το ABC News, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ διεξήγαγαν πολλαπλές αεροπορικές επιδρομές σε πολυάριθμες εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι σε περιοχές της Υεμένης», δήλωσε αξιωματούχος της αμερικανικής άμυνας, σύμφωνα με το ABC News.

Νωρίτερα, το προσκείμενο στους Χούθι τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah είχε μεταδώσει πως οι ένοπλες δυνάμεις ΗΠΑ και Βρετανίας εξαπέλυσαν επιθέσεις τα ξημερώματα εναντίον της υεμενίτικης πρωτεύουσας Σανάα και της πόλης Σάαντα.

On the night of October 16-17, 2024, the US-led coalition launched a new airstrike on the capital Sana’a and Saada province of Yemen! The targets included missile launch sites and drone launchers of the LL Houthi. #B2Bomber #USA #Yemen #Houthis pic.twitter.com/MQFNrZJIMM

