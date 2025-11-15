Ντόναλντ Τραμπ: «Σήμερα σταμάτησα έναν πόλεμο» – Τηλεφωνικές επαφές με τους ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «είχε τηλεφωνικές επαφές με την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη σε μια προσπάθεια επίλυσης των πρόσφατων συγκρούσεών τους». Η ενημέρωση έγινε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, με κορυφαίο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης να επιβεβαιώνει πως ο Τραμπ «είναι επίσης σε επαφή με τη Μαλαισία προκειμένου να συμβάλει στον τερματισμό της βίας», μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στα σύνορα ανάμεσα σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, δήλωσε ότι σταμάτησε έναν πόλεμο χρησιμοποιώντας την απειλή των δασμών. Ο Τραμπ δεν αποκάλυψε ποια σύγκρουση εννοούσε, ωστόσο άφησε να εννοηθεί ότι αναφέρεται στη διαμάχη ανάμεσα στις δύο ασιατικές χώρες. «Μόλις σήμερα, σταμάτησα έναν πόλεμο. Δεν θα αναφερθώ σε ποιον, αλλά θα το καταλάβετε. Σταμάτησα έναν πόλεμο με τη χρήση δασμών. Συχνά, είμαι σε θέση να το κάνω αυτό. Σταμάτησα έναν πόλεμο μόλις σήμερα με τη χρήση δασμών, την απειλή δασμών. Αν δεν είχαμε αυτό το μέσο, άλλες χώρες θα χρησιμοποιούσαν δασμούς εναντίον μας και δεν θα είχαμε κανένα δίκαιο μέσο για να αντιδράσουμε», είπε ο Τραμπ.

🇺🇸❗️ — President Trump says he solved a war today by using tariff threats:

Just today, I stopped a war. I won’t go into which one, but you’ll be able to figure it out. I stopped a war by the use of tariffs. Oftentimes, I’m able to do that. I stopped a war just today through… pic.twitter.com/wq6GSUxm9g — Gabriela Iglesias🇺🇲 (@iglesias_gabby) November 15, 2025

Την ίδια αναφορά έκανε και σε συνέντευξή του στο βρετανικό δίκτυο GB News, λέγοντας: «Νομίζω ότι επέλυσα μία σήμερα», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. Ο Τραμπ πρόσθεσε πως θεωρεί ότι η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη θα καταφέρουν να βρουν κοινό βηματισμό μετά τις τηλεφωνικές επαφές με τους ηγέτες των δύο χωρών. «Μίλησα με τους πρωθυπουργούς και των δύο χωρών και τα πάνε πολύ καλά. Νομίζω ότι θα είναι εντάξει», ανέφερε στους δημοσιογράφους στο Air Force One.

Η ένταση κλιμακώθηκε εκ νέου την Τρίτη, όταν η Ταϊλάνδη ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τη συμφωνία εκεχειρίας με την Καμπότζη. Η συμφωνία είχε υπογραφεί στα τέλη Οκτωβρίου από τον Ντόναλντ Τραμπ και στόχευε να τερματίσει τις τότε εχθροπραξίες. Η απόφαση συνδέθηκε με έκρηξη νάρκης σε παραμεθόρια περιοχή, γεγονός που αναζωπύρωσε τις κατηγορίες ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το υπουργείο Εξωτερικών της Καμπότζης εξέφρασε «έντονη ανησυχία» για τη στάση της Μπανγκόκ και απέρριψε τους ισχυρισμούς περί νέας ναρκοθέτησης κατά μήκος των συνόρων.

Η συμφωνία εκεχειρίας είχε σταματήσει πέντε ημέρες σκληρών συγκρούσεων, κατά τις οποίες τουλάχιστον 43 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 300.000 άμαχοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Παρά την εφαρμογή της εκεχειρίας, οι δύο χώρες συνέχισαν να κατηγορούν η μία την άλλη για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός. Πολιτικοί αναλυτές υπογραμμίζουν ότι μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, κυρίως λόγω της μακροχρόνιας διαμάχης για την οριοθέτηση των συνόρων. Οι συγκρούσεις του Ιουλίου θεωρούνται οι πιο αιματηρές από την περίοδο 2008-2011, όταν 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες χιλιάδες εκτοπίστηκαν.

Πηγή: Reuters, AP