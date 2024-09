Ντόναλντ Τραμπ: Ήταν στημένο το ντιμπέιτ – Η επίθεση στην Τέιλορ Σουίφτ και οι πανηγυρισμοί των Ομπάμα

Επίθεση στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC το οποίο οργάνωσε και φιλοξένησε το ντιμπέιτ για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, εξαπέλυσε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών και πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας το ότι «έστησε» υπέρ της αντιπάλου του Κάμαλα Χάρις την τηλεμαχία, ενώ το πρώην προεδρικό ζεύγος Ομπάμα αντέδρασε με διθυραμβικές αναρτήσεις για την «νίκη» της αντιπροέδρου Χάρις, στην τηλεοπτική αναμέτρηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το χθεσινό ντιμπέιτ με την Κάμαλα Χάρις ήταν «στημένο» από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC υπέρ της Δημοκρατικής αντιπάλου του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

«Ήταν μια στημένη συμφωνία, όπως είχα υποθέσει ότι θα είναι, όταν συνειδητοποιείς το γεγονός ότι διόρθωναν όλα (όσα έλεγα) και δεν διόρθωναν όσα εκείνη έλεγε», είπε ο Τραμπ για τους δημοσιογράφους του ABC που συντόνισαν την τηλεμαχία και ξαναρωτούσαν τον Αμερικανό πρώην πρόεδρο για τους ψευδείς ισχυρισμούς που έκανε.

Παράλληλα ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος επιτέθηκε στην Αμερικανίδα σταρ της ποπ μουσικής Τέιλορ Σουίφτ που ανακοίνωσε χθες δημόσια πως θα ψηφίσει την Χάρις.

Ο Τραμπ είπε χαρακτηριστικά ότι η Σουίφτ θα «πληρώσει το τίμημα» για την υποστήριξή της στην Δημοκρατική αντίπαλό του. «Δεν ήμουν οπαδός της Τέιλορ Σουίφτ (…) Φαίνεται να υποστηρίζει πάντα έναν Δημοκρατικό και πιθανότατα θα πληρώσει το τίμημα για αυτό στην αγορά» μουσικών πωλήσεων.

Μετά το τέλος του debate Χάρις – Τραμπ για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, ο Δημοκρατικός, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα αποτύπωσε τις δικές του εντυπώσεις για την εμφάνιση των δύο προεδρικών υποψηφίων, κάνοντας ανάρτηση στο X.

«Απόψε είδαμε από πρώτο χέρι ποιος έχει το όραμα και τη δύναμη να προχωρήσει αυτή τη χώρα αντί να μας διχάζει. H Κάμαλα Χάρις θα είναι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς», έγραψε χαρακτηριστικά.

Tonight, we saw firsthand who has the vision and strength to move this country forward instead of dividing us. @KamalaHarris will be a president for all Americans.

Let’s get to work: https://t.co/EuAXRi0gI2

— Barack Obama (@BarackObama) September 11, 2024