Ντόναλντ Τραμπ – Έλον Μασκ: Κοινή συνέντευξη στο Fox News – «Τα ΜΜΕ θέλουν να μας χωρίσουν, αλλά δεν θα τα καταφέρουν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη σχέση του με τον Έλον Μασκ, χλευάζοντας μέσα ενημέρωσης που μιλούν για την αυξανόμενη επιρροή του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο στις τάξεις της αμερικανικής κυβέρνησης Τραμπ, με ορισμένα ΜΜΕ να τον αποκαλούν «πρόεδρο Μασκ».

«Ο Έλον με πήρε τηλέφωνο. Μου είπε, “ξέρεις, προσπαθούν να σπείρουν διχόνοια μεταξύ μας”. Του απάντησα “εντελώς”», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με βάση ένα απόσπασμα μιας συνέντευξης που παραχώρησε μαζί με τον Μασκ στον υπερσυντηρητικό τηλεοπτικό σχολιαστή Σον Χάνιτι στο Fox News.

Ολόκληρη η συνέντευξη των δύο δισεκατομμυριούχων θα μεταδοθεί την Τρίτη (18/2)

«Λένε: “Έκτακτη είδηση”: Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέδωσε τον έλεγχο της προεδρίας στον Έλον Μασκ. Ο πρόεδρος Μασκ θα παραστεί σε μια συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου σήμερα στις 20:00, τοπική ώρα», είπε χλευάζοντας ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον Μασκ δίπλα του να γελά.

Ο Μασκ – αφεντικό των X, Tesla και SpaceX – κι η ομάδα του, που ο πρόεδρος Τραμπ βάφτισε «υπουργείο» κυβερνητικής αποτελεσματικότητας (DOGE), αν και δεν είναι παρά συμβουλευτική επιτροπή, έχουν αναλάβει να περικόψουν δραστικά δημόσιες δαπάνες, ιδίως μειώνοντας κατά πολύ τους 2,3 εκατ. εργαζόμενους στο αμερικανικό δημόσιο. Ο Λευκός Οίκος μοιάζει να αδιαφορεί για τις επικρίσεις και τις προειδοποιήσεις για τις συνέπειες που θα έχουν οι απολύσεις και οι περικοπές αυτές ως τώρα.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποδίδουν την αυξανόμενη επιρροή που είχε ο πανταχού παρόντας πολυδισεκατομμυριούχος, εμφανίζοντας τον στην καρδιά της κυβέρνησης Τραμπ.

Πρωτοσέλιδο του περιοδικού Time εικόνισε τον Μασκ να κάθεται στο Οβάλ Γραφείο, στην θέση του προέδρου.

«Είναι τόσο προφανές» ότι τα μμε προσπαθούν να διχάσουν το ντουέτο αυτό, είπε ο Τραμπ κατά τη συνέντευξή του στο Fox News, με τον Χάνιτι να μιλά για ένα οικοσύστημα μέσων ενημέρωσης που επιδιώκει ένα «διαζύγιο» μεταξύ των δύο δισεκατομμυριούχων.

«Είναι τόσο κακοί σε αυτό. Πίστευα ότι ήταν καλοί σε αυτό. Είναι κακοί, γιατί αν ήταν καλοί, δεν θα ήμουν ποτέ πρόεδρος», συνέχισε ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας ένοικος του Λευκού Οίκου. Με τον Μασκ δίπλα να κουνά το κεφάλι του, συμφωνώντας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

TUNE IN: President Trump and DOGE head Elon Musk address the mainstream media’s criticism of their partnership during an exclusive joint interview on @seanhannity Tuesday at 9PM ET on FOX News Channel. pic.twitter.com/jyl5pfpbKr

— Fox News (@FoxNews) February 15, 2025