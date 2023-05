Νότια Κορέα: Τρόμος στον αέρα – Άνοιξε πόρτα αεροπλάνου κατά τη διάρκεια πτήσης – ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση επικράτησε σε πτήση της Asiana Airlines η οποία αναχώρησε από το νησί Τζέτζου (06.40 ώρα Ελλάδος) και κατά τη διάρκεια της πτήσης άνοιξε μία θύρα του αεροπλάνου.

Συγκεκριμένα, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στην πόλη Ντέγκου της Νότιας Κορέας. «Η αστυνομία ερευνά το επεισόδιο αφού ένας επιβάτης, ο οποίος καθόταν κοντά στην έξοδο κινδύνου, είπε πως άγγιξε το μοχλό της», δήλωσε ο αξιωματούχος της Asiana Airlines.

Το σημαντικότερο είναι ότι από τον πανικό που δημιουργήθηκε δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί. Ωστόσο, εννέα επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του σοκ, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας, και ξεκαθάρισε ότι οι αρχές και υπεύθυνοι της εταιρείας ερευνούν με ποιον τρόπο άνοιξε η θύρα.

Door of Asiana Airlines plane opens in mid-air just before landing in South Korea; 9 people taken to hospital with breathing difficulties pic.twitter.com/rUI6LTRihj

— BNO News (@BNONews) May 26, 2023