Νότια Κορέα: Πώς η χώρα έφτασε από το «οπερετικό» πραξικόπημα στην παραπομπή του προέδρου – Τα επόμενα βήματα

Το κοινοβούλιο στην Νότια Κορέα ψήφισε το Σάββατο την παραπομπή του προέδρου Γιουν Σουκ Γιολ, στο Συνταγματικό Δικαστήριο για την απόπειρά του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο στην χώρα.

Η προσπάθειά του για πραξικόπημα απέτυχε παταγωδώς, εξαιτίας της λαϊκής αντίδρασης. Στην συνέχεια ο ίδιος αρνήθηκε να παραιτηθεί. Τότε άρχισε μια διελκυστίνδα η οποία έδειχνε ατελείωτη, όσο ο Γιουν Γιολ είχε την υποστήριξη του κυβερνώντος κόμματος.

Ο Γιουν Γιολ επιζούσε όσο το κυβερνών Κόμμα Λαϊκής Ισχύος εξέφραζε την πεποίθηση ότι ο πρόεδρος θα παραιτηθεί από μόνος του. Στο διάστημα αυτό τα μέλη του κόμματος μποϊκοτάρισαν την ψηφοφορία, περί παραπομπής. Τελικώς και αυτό το κόμμα ήρε την υποστήριξή του στον Γιολ και ψήφισε υπέρ της παραπομπής του.

Τι σημαίνει η απόφαση

Η απόφαση δεν σημαίνει ότι ο Γιουν Γιολ εξοβελίστηκε από την πολιτική σκηνή της Νότιας Κορέας. Απλώς ανεστάλη η θητεία του και τα καθήκοντά του θα εκτελεί στο εξής, αλλά προσωρινά, ο πρωθυπουργός.

Επίσης σημαίνει η απόφαση της Βουλής να παραπεμφθεί μεταφέρεται πλέον στο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο θα αποφασίσει αν θα ισχύσει η παραπομπή του και αν θα του ασκηθεί δίωξη. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και έξι μήνες. Τόσο χρόνο έχει το Δικαστήριο για να αποφασίσει.

Αν το Δικαστήριο αποφασίσει υπέρ της δίωξης του Γιουν Γιολ, τότε αυτός εκπίπτει οριστικά από την θέση του και η χώρα οδηγείται σε προεδρικές εκλογές. Αν όχι τότε ο Γιουν Γιο μπορεί να επιστρέψει στην εξουσία.

Είναι η δεύτερη φορά σε λιγότερο από μια δεκαετία που ένας εν ενεργεία ηγέτης της Νότιας Κορέας αντιμετωπίζει διαδικασία μομφής.

Αρχίζει ο πόλεμος

Μετά την ψηφοφορία, η οποία προκάλεσε πανηγυρισμούς μεταξύ των διαδηλωτών έξω από το κοινοβούλιο, ο Γιουν παραδέχτηκε ότι “θα σταματήσει προσωρινά προς το παρόν, αλλά το ταξίδι προς το μέλλον που περπάτησα μαζί με τον λαό τα τελευταία δύο χρόνια δεν πρέπει να σταματήσει”. “Δεν θα τα παρατήσω”, ανέφερε σε μια δήλωση που μοιράστηκε το προεδρικό γραφείο της χώρας.

Είναι ξεκάθαρο ότι θα πολεμήσει με όλα τα μέσα που έχει και οι δικηγόροι του είναι ικανοί. Επίσης ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά την διαδικασία «από μέσα και από έξω» και δεν πρόκειται να παραδοθεί αμαχητί. Η αποχώρησή του δεν θα είναι μια απλή διαδικασία ούτε θα είναι αθόρυβη.

The streets of Seoul have turned into a dance floor – those gathered in the South Korean capital continue to celebrate after the successful vote to impeach, now former, President of the Republic Yun Suk-yeol.

“Έχοντας κατά νου όλη την ενθάρρυνση και την υποστήριξη προς το πρόσωπό μου, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό μέχρι την τελευταία στιγμή για το έθνος”, πρόσθεσε. Τα ίδια σχεδόν είπε και ο πρωθυπουργός της χώρας Χαν Ντακ-σου, ο οποίος θα εκτελεί χρέη υπηρεσιακού προέδρου σύμφωνα με το νόμο της Νότιας Κορέας. Δήλωσε στους δημοσιογράφους: “Θα αφιερώσω όλες μου τις δυνάμεις και τις προσπάθειες για τη σταθερή λειτουργία των κρατικών υποθέσεων”.

Ο Kang Sun-woo, βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, δήλωσε το Σάββατο στο CNN ότι η “μεγάλη δημοκρατία της Νότιας Κορέας θα επιβιώσει και θα ξαναγεννηθεί” μετά την παραπομπή.

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στη Σεούλ το Σάββατο, αψηφώντας το κρύο για να ζητήσουν την παραίτηση του Γιουν πριν από την ψηφοφορία, η οποία εγκρίθηκε από 204 βουλευτές με 85 να ψηφίζουν κατά.

THOUSANDS CELEBRATE AFTER SOUTH KOREAN PRESIDENT IMPEACHED The streets of Seoul were packed with an estimated 145,000 protesters who erupted in cheers as parliament passed a vote to impeach Yeol for imposing martial law earlier this month.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία των πολιτών έξω από την Βουλή το βράδυ που ο Γιολ αποπειράθηκε την κατάλυση της δημοκρατίας ήταν ο πιο καθοριστικός παράγοντας για να αποτύχει το πραξικόπημα που αποπειράθηκε ο πρόεδρος Γιουν Γιολ.

Οι πολίτες συγκρούστηκαν με τους αστυνομικούς και οι βουλευτές βρήκαν την ευκαιρία να μπουν στην αίθουσα της Βουλής, να προλάβουν να την κλειδώσουν και να καταψηφίσουν το προεδρικό διάταγμα που είχε εκδώσει ο Γιολ.

Πάρτι μετά την απόφαση

“Σίγουρα προσπάθησε να κάνει πόλεμο εναντίον των πολιτών, οπότε αυτό ακριβώς του άξιζε”, δήλωσε στο CNN ένας διαδηλωτής, ο Lim Dong Eon, έξω από το κτίριο της Εθνοσυνέλευσης μετά την ψηφοφορία, όπου η διαμαρτυρία μετατράπηκε πλέον σε πάρτι.

Ένας άλλος διαδηλωτής κράτησε το μήνυμά του σύντομο, λέγοντας στο CNN: “Η δημοκρατία επέστρεψε!” Εν τω μεταξύ, χιλιάδες υποστηρικτές του προέδρου συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Σεούλ, με πολλούς να ανεμίζουν αμερικανικές και νοτιοκορεατικές σημαίες, να φωνάζουν συνθήματα και να κρατούν πινακίδες υποστήριξης του Γιουν Γιολ.

South Korea's President Yoon Suk Yeol has been impeached! Tens of thousands of people are celebrating in the streets of Seoul

Ο προσωρινός πρόεδρος

Ο δικαστής που εκτελεί χρέη επικεφαλής του Συνταγματικού Δικαστηρίου, Μουν Χιουνγκ-μπαε, ανέφερε σε δήλωσή του το Σάββατο ότι θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση την Δευτέρα για να συζητηθεί το χρονοδιάγραμμα της υπόθεσης, προσθέτοντας ότι η διαδικασία θα διεξαχθεί “γρήγορα και δίκαια”.

Εάν επιβεβαιωθεί, ο Γιουν Γιολ θα γίνει ο δεύτερος πρόεδρος της Νότιας Κορέας που θα εκδιωχθεί από το αξίωμά του με μομφή μετά την Παρκ Γκουν-Χι, την πρώτη γυναίκα ηγέτη της χώρας.

Ο εκτελών πλέον χρέη προέδρου, Χαν Ντακ-σου, αντιμετωπίζει επίσης τα δικά του πολιτικά προβλήματα, καθώς ερευνάται ο ρόλος του στην απόφαση για τον στρατιωτικό νόμο. Επίσης ο Γιουν Γιολ, είναι προφανές ότι θα χρησιμοποιήσει όλα όσα ξέρει για την πολιτική σκηνή της χώρας, δηλαδή θα χρησιμοποιήσει οτιδήποτε έχει στα χέρια του εναντίον πολιτικών του αντιπάλων, αλλά και άλλων παραγόντων για να αθωωθεί.

Όλα αυτά εντείνουν την πολιτική αβεβαιότητα τις επόμενες εβδομάδες.