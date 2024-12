Νότια Κορέα: Το κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της καθαίρεσης του προέδρου της χώρας

Ραγδαίες εξελίξεις στην Νότια Κορέα. Το κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας τάχθηκε σήμερα υπέρ της καθαίρεσης του προέδρου της χώρας Γιουν Σοκ-γελ, μετά το φιάσκο της 3ης Δεκεμβρίου, όταν αποπειράθηκε να κηρύξει στρατιωτικό νόμο, μέτρο που υποχρεώθηκε να πάρει πίσω έξι ώρες αργότερα.

Από τους 300 βουλευτές, οι 204 τάχθηκαν υπέρ της αποπομπής του Γιουν και οι 85 καταψήφισαν τη σχετική πρόταση. Τρεις βουλευτές απείχαν και οκτώ ψηφοδέλτια ήταν άκυρα, σύμφωνα με το αποτέλεσμα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του σώματος.

The South Korean people have spoken: No to martial law. No to dictatorship pic.twitter.com/2h8BTJJ98i

— Joseph Kim (@josungkim) December 14, 2024