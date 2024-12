Νότια Κορέα: Πανηγυρίζουν στους δρόμους οι πολίτες για την καθαίρεση του προέδρου – Δείτε LIVE

Οι φωτογραφίες δείχνουν ανθρώπους να πανηγυρίζουν αφότου το κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας ενέκρινε μια δεύτερη πρόταση μομφής κατά του προέδρου Yoon Suk Yeol σχετικά με το διάταγμά του για στρατιωτικό νόμο.

Υπενθυμίζεται πως στις 3 Δεκεμβρίου, αποπειράθηκε να κηρύξει στρατιωτικό νόμο, μέτρο που υποχρεώθηκε να πάρει πίσω έξι ώρες αργότερα.

Από τους 300 βουλευτές, οι 204 τάχθηκαν υπέρ της αποπομπής του Γιουν και οι 85 καταψήφισαν τη σχετική πρόταση. Τρεις βουλευτές απείχαν και οκτώ ψηφοδέλτια ήταν άκυρα, σύμφωνα με το αποτέλεσμα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του σώματος.

Ο πρωθυπουργός της Νότιας Κορέας Χαν Ντουκ-σου δήλωσε ότι θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να διοικήσει σταθερά την κυβέρνηση μετά την παραπομπή του προέδρου Γιουν Σουκ Γιολ.

«Η καρδιά μου είναι πολύ βαριά», είπε ο Χαν, ο οποίος θα ασκεί προσωρινά καθήκοντα προέδρου καθώς αναστέλλονται οι προεδρικές εξουσίες του Γιουν, αφού το κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση μομφής.

Η Human Rights Watch χαιρέτισε την ψηφοφορία για την παραπομπή του Yoon στη δικαιοσύνη. «Η σημερινή παραπομπή του Προέδρου Yoon για τη συγκλονιστική προσπάθειά του να κηρύξει στρατιωτικό νόμο χρησιμεύει ως υπενθύμιση για το πόσο κοντά η δημοκρατική Νότια Κορέα έφτασε στο χείλος του στρατιωτικού νόμου, υπενθυμίζοντας τη σκοτεινή ιστορία της χώρας της στρατιωτικής δικτατορίας», δήλωσε ο Simon Henderson, αναπληρωτής διευθυντής του HRW για την Ασία.

«Αντίθετα, ο λαός της Νότιας Κορέας και οι νομοθέτες σηκώθηκαν όρθιοι και αγωνίστηκαν για να προστατεύσουν τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Η διαδικασία παραπομπής υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι έλεγχοι και οι ισορροπίες είναι ουσιώδεις για τον τερματισμό των καταχρήσεων εξουσίας και την υποστήριξη του κράτους δικαίου».

Aerial view of protestors outside the National Assembly, demanding the impeachment of Yoon Suk Yeol https://t.co/JtG4GVgpgu pic.twitter.com/9TMEkGRX2X

— Joseph Kim (@josungkim) December 14, 2024