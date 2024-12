Νότια Κορέα: «Ήξεις αφήξεις» από τον πρόεδρο της χώρας – Ζήτησε συγγνώμη για το φιάσκο με τον στρατιωτικό νόμο χωρίς να παραιτηθεί – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος Γιουν Σοκ-γελ ζήτησε «συγγνώμη» για την αναταραχή που προκάλεσε με την αποτυχημένη απόπειρά του να προχωρήσει στην επιβολή στρατιωτικού νόμου στη χώρα, μέσω τηλεοπτικού διαγγέλματος που απηύθυνε λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία στο κοινοβούλιο (17:00, τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδος) επί της πρότασης μομφής που κατέθεσε η αντιπολίτευση.

Ωστόσο, δεν παραιτήθηκε και είπε ότι εμπιστεύεται το κυβερνών κόμμα για να λάβει «μέτρα για τη σταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που σχετίζονται με τη θητεία μου στο αξίωμα».

Ο Γιουν δήλωσε ότι δεν θα επιδιώξει να αποφύγει τις νομικές και πολιτικές ευθύνες για την απόφασή του, η οποία, όπως είπε, ήταν αποτέλεσμα απελπισίας.

Η ομιλία ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνισή του ηγέτη αφότου ανακάλεσε το διάταγμα στρατιωτικού νόμου νωρίς την Τετάρτη, μόλις έξι ώρες μετά την κήρυξή του και αφού το κοινοβούλιο αψήφησε τον στρατιωτικό και αστυνομικό κλοιό για να το καταψηφίσει.

«Λυπάμαι πολύ και θα ήθελα να ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη από τους ανθρώπους που σοκαρίστηκαν», δήλωσε ο Γιουν.

Την παραίτηση του προέδρου της Νότιας Κορέας ζήτησε ο Χαν Ντογκ-χουν, επικεφαλής του κυβερνώντος Κόμματος Λαϊκής Εξουσίας, υπογραμμίζοντας πως ο Γιουν δεν είναι πλέον σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του.

South Korea, showing the world what democracy looks like. 🙌💪👏👊👇 pic.twitter.com/QwbEDAcZ9a

— Bill Madden (@maddenifico) December 6, 2024