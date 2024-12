Νότια Κορέα: Παραιτήθηκε ο ηγέτης του προεδρικού κόμματος – «Ζητώ ειλικρινή συγγνώμη»

Ο ηγέτης του προεδρικού κόμματος της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε την παραίτησή του τη Δευτέρα (16/12), δυο ημέρες μετά την υιοθέτηση από το κοινοβούλιο ψηφίσματος για την παύση του προέδρου Γιουν Σοκ-γελ εξαιτίας της κήρυξης στρατιωτικού νόμου, που δεν διήρκεσε παρά μερικές ώρες.

«Εγκαταλείπω το αξίωμα του επικεφαλής του Κόμματος της Εξουσίας στον Λαό», ανέφερε ο Χαν Ντονγκ-χουν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που μεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά, προσθέτοντας πως ζητεί «ειλικρινά συγγνώμη» από τους συμπολίτες του οι οποίοι «υπέφεραν εξαιτίας του στρατιωτικού νόμου» το οποίο κήρυξε ο αρχηγός του κράτους.

