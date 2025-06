Νετανιάχου: Παραδέχεται ότι η κυβέρνηση παρέχει όπλα και στήριξη σε εγκληματική ομάδα που αντιμάχεται τη Χαμάς

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι η κυβέρνησή του παρέχει όπλα, χρήματα και στήριξη σε μια παλαιστινιακή ομάδα στη Λωρίδα της Γάζας που αντιμάχεται το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, το οποίο και κυβερνά τον παλαιστινιακό θύλακα.

Η παραδοχή του Νετανιάχου έρχεται μετά τη δήλωση του βουλευτή και πρώην υπουργού Άμυνας Άβιγκντορ Λίμπερμαν ότι το Ισραήλ μετέφερε όπλα στην εν λόγω ομάδα.

Σύμφωνα με ισραηλινά και παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, αυτή η ομάδα περιλαμβάνει μέλη μιας φυλής Βεδουίνων και έχει αρχηγό τον Γιασέρ Αμπού Σαμπάμπ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR) χαρακτηρίζει τον Αμπού Σαμπάμπ αρχηγό μιας «εγκληματικής συμμορίας που δρούσε στην περιοχή της Ράφα (σ.σ. στη νότια Λωρίδα της Γάζας, που απλώνεται και στην Αίγυπτο) και κατηγορείται για λεηλασία φορτηγών μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας» στη Γάζα.

Ο Λίμπερμαν δήλωσε σε συνέντευξή του στον ισραηλινό δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό Kan ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου «δίνει όπλα σε μια ομάδα εγκληματιών και κακοποιών».

«Τί αποκάλυψε ο Λίμπερμαν; Ότι πηγές ασφαλείας δραστηριοποίησαν μια φυλή της Γάζας που αντιτίθεται στη Χαμάς; Τί το κακό με αυτό;» είπε ο Νετανιάχου σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε χθες στον λογαριασμό του στο X.

Amazing report:

Netanyahu is arming terrorist gangs, not only the IDF, to fight Hamas.

“Israel has provided assault rifles and light weapons to crime families in Gaza, on Netanyahu’s orders.

“We’re talking about the equivalent of ISIS in Gaza.”

‘Israel opposition leader says… pic.twitter.com/8lHdg6nBDt

— Peter Cronau (@PeterCronau) June 6, 2025