Νεπάλ: Ισχυρές βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις – 11 νεκροί και 8 αγνοούμενοι

Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις και ξαφνικές πλημμύρες στο Νεπάλ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 11 άνθρωποι τις τελευταίες 36 ώρες, ενώ αποκλείστηκαν σημεία-κλειδιά του οδικού δικτύου, ανακοίνωσαν οι Αρχές σήμερα.

Ακόμη οκτώ άνθρωποι αγνοούνται, καθώς είτε παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά ή θάφτηκαν εξαιτίας κατολισθήσεων, ενώ ακόμη 12 τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Νταν Μπαχαντούρ Καρκί, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων προσπαθούν να ανοίξουν τους δρόμους και να απομακρύνουν συντρίμμια που έφεραν οι κατολισθήσεις χρησιμοποιώντας βαριά μηχανήματα έργου, πρόσθεσε.

Στο νοτιοανατολικό Νεπάλ ο ποταμός Κόσι, που προκαλεί πολύνεκρες πλημμύρες στην ανατολική ινδική πολιτεία Μπιχάρ σχεδόν κάθε χρόνο, έχει φθάσει πάνω από το επίπεδο κινδύνου κι οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους «να παραμείνουν σε επαγρύπνηση» καθώς υπάρχει κίνδυνος «πιθανών πλημμυρών», είπε ο Μπεντ Ρατζ Φουγιάλ, τοπικός αξιωματούχος.

#HeavyRains triggered #landslides and #flashfloods killing at least 11 people in the last 36 hours in #Nepal and blocking key highways and roadshttps://t.co/DjTzKQ2BKx

— Hindustan Times (@htTweets) July 7, 2024