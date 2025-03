Νέο σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωκοινοβούλιο: Απαγορεύτηκε η πρόσβαση σε εκπροσώπους της Huawei σε εγκαταστάσεις στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο

Το Ευρωκοινοβούλιο ανακοίνωσε την Παρασκευή (14/3) ότι απαγορεύει προσωρινά την πρόσβαση στα κτίριά του στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο σε όλους τους λομπίστες και εκπροσώπους του κινεζικού ομίλου Huawei, καθώς αυτός κρίνεται ύποπτος για πρακτικές διαφθοράς εντός του Ευρωκοινοβουλίου, με σκοπό να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του.

Αυτό είναι ένα «προληπτικό μέτρο» με «άμεση ισχύ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος του Ευρωκοινοβουλίου.

Ο κινέζικος όμιλος έχει επί του παρόντος εννέα διαπιστευμένους εκπροσώπους, σύμφωνα με το μητρώο διαφάνειας του θεσμικού οργάνου, και συνεπώς αυτοί έχουν άδεια για συναντήσεις με ευρωβουλευτές.

DEMOCRACY? China has its tentacles deeply burrowed into the EU parliament. The latest evidence is from China’s Huawei who has more than 15 members on its payroll. Belgian authorities made several arrests early this morning. How many more officials are on the take? pic.twitter.com/vOmKzZLnwk

— @amuse (@amuse) March 13, 2025