Νέα Ζηλανδία: Παραιτείται η πρωθυπουργός Τζασίντα Αρντέρν

Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Αρντέρν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εγκαταλείψει το αξίωμα τον επόμενο μήνα -το αργότερο έως την 7η Φεβρουαρίου- έπειτα από πέντε και πλέον χρόνια στην εξουσία.

«Για μένα, είναι καιρός», συνόψισε η κυρία Αρντέρν, 42 ετών, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο εκδήλωσης του κόμματός της. «Απλούστατα δεν έχω την ενέργεια για ακόμη τέσσερα χρόνια», ξεκαθάρισε.

BREAKING: Jacinda Arden resigns as New Zealand’s PM saying

‘I no longer have enough in the tank’

Her last day will be 7 February pic.twitter.com/wojXKT8USY

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) January 19, 2023