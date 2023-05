Μουσικοί, πολιτικοί και αθλητές λένε το δικό τους «αντίο» στην Τίνα Τέρνερ – Από τον Τζο Μπάιντεν ως τον Μικ Τζάγκερ

Παγκόσμια θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Τίνα Τέρνερ με γνωστούς μουσικούς, πολιτικούς αλλά και αθλητές να υποκλίνονται στην «βασίλισσα του rock ‘n’ roll» και να λένε το δικό τους τελευταίο «αντίο» με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η θρυλική τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη (24/5) σε ηλικία 83 ετών, στο σπίτι της στο Küsnacht κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας.

«Εκτός του ότι ήταν ένα ταλέντο μιας γενιάς που άλλαξε την αμερικανική μουσική για πάντα, η προσωπική δύναμη της Tina ήταν αξιοσημείωτη. Ξεπερνώντας τις αντιξοότητες, ακόμη και την κακοποίηση, έχτισε μια καριέρα για τους αιώνες και μια ζωή και μια κληρονομιά που ήταν αποκλειστικά δικά της. Οι φανς από όλο τον κόσμο θρηνούν και συμφωνούν ομόφωνα ότι ήταν «simply the best», δήλωσε μεταξύ άλλων στο twitter ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Before she was the Queen of Rock and Roll, Tina Turner was a farmer’s daughter in Tennessee. As a child, she sang in the church choir before becoming one of the most successful recording artists of all time.

In addition to being a once-in-a-generation talent that changed…

— President Biden (@POTUS) May 24, 2023