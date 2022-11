Μουντιάλ 2022: Πέθανε οπαδός της Ουαλίας στο Κατάρ

Ένας οπαδός των Ουαλών με το όνομα Κέβιν Ντέιβις έφυγε από την ζωή σε ηλικία 62 ετών, ενώ βρισκόταν στο Κατάρ για να στηρίξει από κοντά την χώρα του στην προσπάθεια της στο Μουντιάλ.

Ο Ντέιβις πέθανε την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου και ο θάνατος προήλθε από φυσικά αίτια σύμφωνα με το «BBC Wales». Ο Κέβιν Ντέιβις ήταν στη Ντόχα μαζί με τον γιο του και φίλους του και σχεδίαζε να βρεθεί στις εξέδρες για το παιχνίδι της Ουαλίας με το Ιράν.

Την ίδια ώρα, το προξενείο του Ηνωμένου Βασιλείου στο Κατάρ προσφέρει βοήθεια στην οικογένειά του, ενώ και η Ένωση Υποστηρικτών του Ποδοσφαίρου Cymru, η οποία έχει ως αποστολή να βοηθάει τους οπαδούς στο Μουντιάλ σε ό,τι χρειαστούν, είναι δίπλα στον γιο του εκλιπόντος.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας έκανε σχετική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο Twitter, στην οποία εκφράζει την συμπαράσταση της στους οικείους του Ντέιβις.

Mae CBDC yn cydymdeimlo efo teulu a ffrindiau Kevin Davies.

Our deepest condolences from everyone at the Football Association of Wales. Our thoughts are with Kevin’s family and friends at this sad time.

The FAW is in contact with Kevin’s family to help in whatever way we can. https://t.co/deXNX3Ai5d

— FA WALES (@FAWales) November 26, 2022