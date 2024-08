Μητέρα και τα τρία της μωρά κάηκαν ζωντανοί μέσα στο σπίτι τους – Εμπρησμό «βλέπει» η Αστυνομία που συνέλαβε έναν 39χρονο

Μια μητέρα και τα τρία μικρά παιδιά της κάηκαν ζωντανοί μέσα στο σπίτι τους στο Μπράντφορντ στη Βρετανία. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές το τραγικό περιστατικό συνέβη το πρωί της Τετάρτης (21/8), με έναν 39χρονο άνδρα να έχει ήδη συλληφθεί ως ύποπτος για εμπρησμό.

A murder investigation has been launched after three children and a woman died in a house fire in Bradford.

A 39-year-old man has been arrested on suspicion of murder.@Julian5News reports. pic.twitter.com/kiNiGivMnS

— Channel 5 News (@5_News) August 21, 2024