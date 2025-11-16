Μεξικό: Διαδηλώσεις κατά της εγκληματικότητας και της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα ασφάλειας

Μεξικό: Διαδηλώσεις κατά της εγκληματικότητας και της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα ασφάλειας

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο (15/11) στην πρωτεύουσα του Μεξικού και σε άλλες πόλεις της χώρας κατά της εγκληματικότητας και της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα ασφάλειας.

Οι κινητοποιήσεις οργανώθηκαν από το «Κίνημα του Σομπρέρο» – το οποίο είχε ιδρύσει ο πρόσφατα δολοφονημένος δήμαρχος της Ουρουαπάν – και από φορείς της νεολαίας. Αρκετοί διαδηλωτές φορούσαν καπέλα που θύμιζαν εκείνο που συνήθιζε να φορά ο Κάρλος Μάνσο, ο δήμαρχος της Ουρουαπάν στην πολιτεία Μιτσοακάν (δυτικά), ο οποίος δολοφονήθηκε την 1η Νοεμβρίου. Ο Μάνσο είχε γίνει γνωστός για την εκστρατεία του με στόχο την πάταξη της εγκληματικότητας.

Την Παρασκευή, η χήρα του και νυν δήμαρχος της Ουρουαπάν, Γκρέσια Κιρός, είχε αποστασιοποιηθεί από το «Κίνημα του Σομπρέρο» και από τις κινητοποιήσεις του Σαββάτου.

Την προηγούμενη ημέρα, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ είχε επικρίνει τις εκκλήσεις για μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, υποστηρίζοντας ότι χρηματοδοτούνται από κέντρα του εξωτερικού εναντίον της κυβέρνησης.

Χθες Σάββατο, πανό που έγραφαν «Είμαστε όλοι Κάρλος Μάνσο» εμφανίστηκαν δίπλα στην εμβληματική πειρατική σημαία της ιαπωνικής σειράς «One Piece», η οποία έχει γίνει σύμβολο σε κινητοποιήσεις νέων παγκοσμίως. Κατά την άφιξη των διαδηλωτών έξω από το προεδρικό μέγαρο, ορισμένοι έριξαν τα μεταλλικά φράγματα που είχε τοποθετήσει η αστυνομία γύρω από αυτό. Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων για να απωθήσουν το πλήθος. «Έπρεπε να προστατεύσετε τον Κάρλος Μάνσο κατ’ αυτόν τον τρόπο», φώναξαν ορισμένοι διαδηλωτές σε αστυνομικούς.

Η πρόεδρος Σέινμπαουμ, η οποία βρίσκεται στην εξουσία από την 1η Οκτωβρίου 2024, διατήρησε υψηλά ποσοστά δημοτικότητας (άνω του 70%) κατά το πρώτο έτος της θητείας της, αλλά η πολιτική της σε θέματα ασφάλειας έχει επικριθεί έντονα λόγω δολοφονιών αξιωματούχων, ιδίως στην πολιτεία Μιτσοακάν.

