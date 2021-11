Συναγερμός για τη μεταναστευτική κρίση στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας – Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μεταναστευτική κρίση στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας, όπου χιλιάδες απελπισμένοι μετανάστες έχουν δημιουργήσει καταυλισμό και προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα. Οι Πολωνοί μιλούν για “υβριδική” επίθεση και έχουν θέσει τους συνοριοφύλακες σε συναγερμό.

Η κρίση οξύνθηκε τη Δευτέρα, όταν εκατοντάδες μετανάστες έφτασαν πεζή μέχρι τα σύνορα επιθυμώντας να περάσουν στην Πολωνία. Όμως, εγκλωβίστηκαν μπροστά από το συρματόπλεγμα που έχει στήσει στα σύνορα η Βαρσοβία, η οποία έχει στείλει στην περιοχή μεγάλο αριθμό αστυνομικών και στρατιωτικών, ενώ η ανάπτυξη στρατιωτών στα σύνορα έχει προκαλέσει αντιδράσεις και από τις δύο πλευρές και εγείρει φόβους για μια σύγκρουση.

Η Βαρσοβία ερίζει ότι η Λευκορωσία και η Ρωσία χρησιμοποιούν τους μετανάστες για να αποσταθεροποιήσουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Οι Ευρωπαίοι κατηγορούν εδώ και μήνες τον Αλεξάντρ Λουκασένκο πως δημιουργεί κρίση δίνοντας βίζες σε μετανάστες και στη συνέχεια τους στέλνει στην Ευρώπη σε μια απόπειρα να εκδικηθεί για τις ευρωπαϊκές κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις Βρυξέλλες εξαιτίας της καταστολής της λευκορωσικής αντιπολίτευσης μετά τις προεδρικές εκλογές του 2020.

Η Πολωνία και η Λευκορωσία ανακοίνωσαν χθες ότι 3.000 με 4.000 μετανάστες, κυρίως Κούρδοι από τη Μέση Ανατολή, βρίσκονται σε έναν αυτοσχέδιο καταυλισμό στα σύνορα, απέναντι από το χωριό Κουζνίτσα.

Οι δημοσιογράφοι δεν έχουν πρόσβαση στο σημείο, όμως εικόνες που μεταδόθηκαν από τις Αρχές των δύο χωρών δείχνουν εκατοντάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά σε σκηνές ή ακόμη και στο έδαφος να προσπαθούν να ζεσταθούν γύρω από φωτιές την ώρα που η θερμοκρασία στην περιοχή πλησιάζει τους μηδέν βαθμούς Κελσίου.

Στη Λιθουανία, που επίσης μοιράζεται σύνορα με τη Λευκορωσία, το κοινοβούλιο ψήφισε χθες, Τρίτη, την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στα σύνορα καθώς φοβάται ότι οι παγιδευμένοι μετανάστες θα αναζητήσουν άλλες οδούς.

Το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας ανακοίνωσε ότι η Πολωνία έχει αναπτύξει 10.000 στρατιώτες στα σύνορα χωρίς να ενημερώσει προηγουμένως το Μινσκ και κατήγγειλε την παραβίαση των αμοιβαίων συμφωνιών ασφαλείας.

Το πολωνικό υπουργείο Άμυνας ανήρτησε στο Twitter ένα βίντεο που δείχνει “μια μεγάλη ομάδα Λευκορώσων αξιωματικών” κοντά στον καταυλισμό των μεταναστών.

Η Πολωνία, στο μεταξύ, κατηγόρησε τη Λευκορωσία ότι χρησιμοποιεί τους μετανάστες ως όπλο, επιμένοντας ότι δεν θα ανοίξει τα σύνορά της. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Ματέους Μοραβιέτσκι, κατηγόρησε την Τρίτη, τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι είναι ο “εγκέφαλος” πίσω από το κύμα μεταναστών που προσπαθούν να περάσουν στην Πολωνία από τη Λευκορωσία, προειδοποιώντας ότι αυτή η “υβριδική” επίθεση κινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει την ΕΕ.

Ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο “είναι ο εκτελεστής της τελευταίας επίθεσης, όμως ο εγκέφαλός της βρίσκεται στη Μόσχα και αυτός είναι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν” δήλωσε ο Μοραβιέτσκι στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του πολωνικού κοινοβουλίου.

“Οι μετανάστες από τη Μέση Ανατολή μεταφέρονται στη Λευκορωσία με αεροσκάφη και χρησιμεύουν ως ανθρώπινες ασπίδες για να αποσταθεροποιήσουν την κατάσταση στην Πολωνία και την ΕΕ. Η υπεράσπιση των συνόρων της Πολωνίας ισοδυναμεί με την υπεράσπιση του ανατολικού άκρου του ΝΑΤΟ και της ΕΕ”, πρόσθεσε.

Η Γερμανία, που κατηγορεί τον Λουκασένκο ότι εκμεταλλεύεται τους μετανάστες στέλνοντάς τους στα σύνορα με την Πολωνία, ζήτησε να επιβληθούν στη Λευκορωσία νέες κυρώσεις από την ΕΕ.

“Θα επιβάλουμε κυρώσεις σε όλους όσοι συμμετέχουν στη στοχευμένη εμπορία μεταναστών”, ανέφερε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Μάας σε ανακοίνωση , προειδοποιώντας ότι η ΕΕ εργάζεται για να “ επεκτείνει και να ενισχύσει (…) τις κυρώσεις σε βάρος του καθεστώτος του Λουκασένκο”.

Οι Ευρωπαίοι κατηγορούν εδώ και μήνες τον Λευκορώσο πρόεδρο πως δημιουργεί κρίση δίνοντας βίζες σε μετανάστες και κατόπιν στέλνοντάς τους στην Ευρώπη αποπειρώμενος έτσι να εκδικηθεί για τις ευρωπαϊκές κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις Βρυξέλλες στην κυβέρνησή του εξαιτίας της καταστολής της λευκορωσικής αντιπολίτευσης μετά τις προεδρικές εκλογές του 2020.

“Αποτελεί μέρος της απάνθρωπης προσέγγισης και του γκανγκστερικού τρόπου δράσης του καθεστώτος Λουκασένκο”, κατήγγειλε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πίτερ Στάνο από τις Βρυξέλλες μετά την παρέμβαση της ΕΕ σε 13 χώρες με αίτημα να εμποδίσουν τους πολίτες τους να αναχωρούν για τη Λευκορωσία.

Το Μινσκ απέρριψε τις κατηγορίες και έκρινε ότι η Πολωνία παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα μην επιτρέποντας στους μετανάστες να εισέλθουν στο έδαφός της. Ο Λουκασένκο, στενός σύμμαχος της Ρωσίας, υπογράμμισε ότι η χώρα του “δεν θα γονατίσει” μπροστά στην ΕΕ.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ απέδωσε την εισροή μεταναστών στις στρατιωτικές “περιπέτειες” της Δύσης στη Μέση Ανατολή.

“Για ποιο λόγο η ΕΕ προσέφερε πόρους για να μείνουν στο τουρκικό έδαφος οι μετανάστες που κατευθύνονταν προς την Ένωση από την Τουρκία;”, διερωτήθηκε ο Λαβρόφ. “Για ποιο λόγο δεν μπορούν να βοηθήσουν με τον ίδιο τρόπο τους Λευκορώσους;”.

Η Εσθονία, η Γαλλία και η Ιρλανδία ζήτησαν να συγκληθεί εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με αντικείμενο τη μεταναστευτική κρίση στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας και η συνεδρίαση αυτή αναμένεται να διεξαχθεί αύριο το απόγευμα, ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο διπλωμάτες.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, διευκρίνισαν οι ίδιες πηγές κι ενώ η ένταση δεν αποκλιμακώνεται μεταξύ της Πολωνίας και της Λευκορωσίας, την οποία στηρίζει η Ρωσία.

Οι πρεσβευτές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν σήμερα ότι η απόφαση της Λευκορωσίας να ενθαρρύνει μετανάστες από τη Μέση Ανατολή να εισέλθουν στην Πολωνία μπορεί νομικά να θεωρηθεί μια “υβριδική επίθεση”, που αποτελεί βάση για έναν νέο γύρο κυρώσεων εις βάρος του Μινσκ, δήλωσαν διπλωμάτες.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε σε μια κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση των 27 απεσταλμένων του ευρωπαϊκού μπλοκ στις Βρυξέλλες, ανέφεραν διπλωμάτες. Η Λευκορωσία αρνείται οποιαδήποτε επιλήψιμη ενέργεια και λέει ότι η ίδια, και όχι η ΕΕ, είναι θύμα μιας «υβριδικής επίθεσης» με χρήση αντισυμβατικών τακτικών πολέμου.

Το Reuters ανέφερε χθες Τρίτη ότι η ΕΕ βρίσκεται κοντά στην επιβολή επιπλέον κυρώσεων ενάντια στη Λευκορωσία, με τιμωρητικά μέτρα ενάντια σε περίπου 30 άτομα και οντότητες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών και της λευκορωσικής αεροπορικής εταιρείας Belavia, με την έγκριση αυτών των κυρώσεων να αναμένεται το νωρίτερο την επόμενη εβδομάδα.

Το πακέτο κυρώσεων θα συζητηθεί από εμπειρογνώμονες την Πέμπτη με δυνατότητα έγκρισης τη Δευτέρα, όταν οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα έχουν προγραμματισμένη συνάντηση στις Βρυξέλλες.

Ωστόσο, η συμφωνία για τους στόχους των κυρώσεων και οι αποδείξεις που απαιτούνται για την αποφυγή ένδικων προσφυγών σημαίνει ότι η επιβολή κυρώσεων ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο. Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ πρέπει επίσης να αποφασίσουν εάν θα στοχεύσουν τις υφιστάμενες συμβάσεις μίσθωσης αεροσκαφών της Belavia ή μόνο μελλοντικές συμφωνίες.

Παράλληλα σήμερα η Πολωνία ενημέρωσε τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες για τη μεταναστευτική κρίση στα σύνορά της, την οποία η Βορειοατλαντική Συμμαχία τονίζει ότι προκλήθηκε από το Μινσκ, δήλωσε ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ μετά την κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση.

“Οι σύμμαχοι κατέστησαν σαφές ότι η Λευκορωσία φέρει την ευθύνη για την κρίση και ότι η χρήση του μεταναστευτικού από το καθεστώς Λουκασένκο ως μια υβριδική τακτική είναι απάνθρωπη, παράνομη και απαράδεκτη”, είπε ο αξιωματούχος, αναφερόμενος στον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντερ Λουκασένκο.

“Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να βοηθήσει περαιτέρω τους συμμάχους μας και να διατηρήσει την ασφάλεια και την ασφάλεια στην περιοχή”, είπε επίσης.

O Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ ανέφερε ότι οι εικόνες που έρχονται από τα σύνορα της Πολωνίας με τη Λευκορωσία είναι “σοκαριστικές”, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση μπορεί να γίνει χειρότερη.

“Είναι ξεκάθαρο ότι οι αρχές της Λευκορωσίας χρησιμοποιούν τους ανθρώπους σαν εργαλείο για πολιτικούς σκοπούς», τόνισε ο κ. Μπορέλ μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόσθεσε ότι το καθεστώς Λουκασένκο τους δίνει “ψεύτικες προσδοκίες”.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος σημείωσε ότι Ιρακινοί, οι οποίοι έρχονταν κυρίως από το Κουρδιστάν, μεταφέρονταν από τη Βαγδάτη στο Μινσκ και από το Μινσκ στα σύνορα της Πολωνίας και της Λιθουανίας. Συμπλήρωσε ότι εξήγησε στις ιρακινές αρχές τους κινδύνους που αντιμετώπιζαν οι πολίτες και εν συνεχεία εκείνες σταμάτησαν τις πτήσεις προς το Μινσκ. Ωστόσο, ακόμη κι αν οι ιρακινές αερογραμμές σταμάτησαν, δεν συνέβη το ίδιο με μικρότερες εταιρείες που “πετούσαν από τη Βαγδάτη και ξαφνικά από πολλά άλλα αεροδρόμια στη Μέση Ανατολή”, υπογράμμισε ο Ζοζέπ Μπορέλ και πρόσθεσε:

“Πολλά άλλα αεροδρόμια στη Μέση Ανατολή χρησιμοποιήθηκαν ως κόμβοι για να στείλουν ανθρώπους από τη Συρία, από το Ιράκ, από το Αφγανιστάν στη Λευκορωσία κι από εκεί στα ευρωπαϊκά σύνορα”.

Παράλληλα, μιλώντας για την αποστολή του Αντιπροέδρου της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά στις χώρες διέλευσης και προέλευσης των μεταναστών, ανέφερε ότι θα βρεθεί στο Άμπου Ντάμπι, τη Βηρυτό, τη Βαγδάτη, το Ερμπίλ, την Άγκυρα.

Όσον αφορά στον Λουκασένκο, ο Ύπατος Εκπρόσωπος σημείωσε ότι με τις ενέργειές του απαντά στις κυρώσεις της ΕΕ. “Μου βάζετε κυρώσεις κι εγώ σας δημιουργώ πρόβλημα. Εάν πρέπει να θέσω σε κίνδυνο ανθρώπους για να δημιουργήσω πρόβλημα θα το κάνω”, είπε ο Μπορέλ εξηγώντας τον τρόπο δράσης του Λουκασένκο και τόνισε ότι “αυτό είναι κάτι εντελώς απαράδεκτο”.

Επιπροσθέτως, ανέφερε ότι “η Κωνσταντινούπολη παραμένει ένας από τους βασικούς κόμβους διέλευσης για τους μετανάστες”.

Η Γερμανία τάσσεται υπέρ της επιβολής νέων κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Λευκορωσίας, τόνισε σήμερα Τετάρτη ο γερμανός υπηρεσιακός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας, κατηγορώντας τον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντρ Λουκασένκο ότι εκμεταλλεύεται «ανενδοίαστα» χιλιάδες μετανάστες, τους οποίους προωθεί στα σύνορα με την Πολωνία.

“Θα επιβάλουμε κυρώσεις σε όλους όσοι συμμετέχουν στη στοχευμένη εμπορία μεταναστών”, ανέφερε ο Χάικο Μάας σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του, προειδοποιώντας ότι η ΕΕ εργάζεται για να “επεκτείνει και να ενισχύσει (…) τις κυρώσεις σε βάρος του καθεστώτος του Λουκασένκο. Ο Λουκασένκο πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι οι υπολογισμοί του δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα” επεσήμανε.

Χαρακτηρίζοντας “φρικτή” την κατάσταση στα λευκορωσικά σύνορα, ο Μάας κατηγόρησε τον κ. Λουκασένκο πως προκαλεί μια «επικίνδυνη» κατάσταση, από την οποία «δεν υπάρχει καμία διέξοδος για τον ίδιο».

Διαβεβαίωσε ακόμη ότι οι Βρυξέλλες σκοπεύουν να αναλάβουν δράση εναντίον χωρών και αεροπορικών εταιρειών που εμπλέκονται στη μεταφορά μεταναστών στη Λευκορωσία.

“Κανένας δεν πρέπει να επιτρέπεται να συμμετέχει ατιμώρητα στις απάνθρωπες ενέργειες του Λουκασένκο”, έκρινε και προειδοποίησε πως “είμαστε έτοιμοι, ως ΕΕ, να εγγυηθούμε πως θα υπάρξουν συνέπειες”.

H Ρωσία και η Τουρκία είναι μεταξύ των τρίτων χωρών που η ΕΕ παρακολουθεί για πιθανό ρόλο τους στη μεταφορά μεταναστών στη Λευκορωσία, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο.

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια ενημέρωσης της Επιτροπής προς τον Τύπο για πιθανή εμπλοκή της Ρωσίας και της Τουρκίας στην κατάσταση με τη Λευκορωσία, ο Πίτερ Στάνο επανέλαβε την έκκληση της ΕΕ προς τη Ρωσία να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στο καθεστώς Λουκασένκο και τους στενούς δεσμούς, που έχει μαζί του, για να το πείσει να σταματήσει αυτή την «παράνομη» και «απάνθρωπη» δραστηριότητα.

Ο Πίτερ Στάνο τόνισε ότι αυτό που αντιμετωπίζουμε στη Λευκορωσία είναι μια “κρατικά ενορχηστρωμένη και τεχνητά δημιουργημένη μεταναστευτική κρίση», η οποία δεν έχει καμία σχέση με το προσφυγικό κύμα που έφτασε στην Ευρώπη το 2015 και με το οποίο συχνά κάνει σύγκριση η Ρωσία.

Όσον αφορά την Τουρκία, ο Πίτερ Στάνο είπε ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο μαζί της για το μεταναστευτικό, τόσο την άνοιξη του 2020 σε μια παρόμοια κατάσταση, όσο και στο πλαίσιο της τρέχουσας κατάστασης με τη Λευκορωσία. Σημείωσε, επίσης, ότι το θέμα αυτό θα συζητηθεί και στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, στις 15 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Καταλήγοντας, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ανέφερε ότι είναι πολλές οι μεταναστευτικές διαδρομές που βρίσκονται στο ραντάρ της Κομισιόν, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων δεδομένων.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, μιλώντας σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κλιμακούμενη ανθρωπιστική κρίση στα σύνορα της ΕΕ με τη Λευκορωσία, τόνισε ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι μια πραγματική μεταναστευτική κρίση, αλλά μια “υβριδική επίθεση κατά της ΕΕ”.

Ο Μάνφρεντ Βέμπερ ανέφερε ότι ο “δικτάτορας Λουκασένκο” αυξάνει την πίεση στα σύνορα της ΕΕ, ως αντίποινα στις κυρώσεις που του επέβαλαν οι Βρυξέλλες.

Όπως είπε ο επικεφαλής του ΕΛΚ, το πρώτο μήνυμα που πρέπει να στείλει η ΕΕ, είναι ότι “η ΕΕ δεν εκβιάζεται” και ότι οι μετανάστες είναι τα θύματα.

Ο Βέμπερ τόνισε ότι η Λιθουανία και η Λετονία, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), βοήθησαν τους ανθρώπους που έφτασαν στα σύνορά τους με υπεύθυνο και ανθρώπινο τρόπο. Ωστόσο, δε συμβαίνει το ίδιο με την Πολωνία που δεν δέχεται την ευρωπαϊκή βοήθεια και δεν υπάρχει εικόνα ούτε διαφάνεια για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί.

Επιπλέον, ο επικεφαλής του ΕΛΚ ανέφερε ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος Ζοζέπ Μπορέλ και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς μιλούν με τους εταίρους της ΕΕ στο Ιράκ και στην Τουρκία. Εξέφρασε την ελπίδα ότι οι επαφές αυτές θα φέρουν αποτέλεσμα και ότι θα καταλάβουν σε αυτές τις χώρες ότι δεν γίνεται να στηρίζουν το μοντέλο των λαθρεμπόρων.

Όπως πρόσθεσε Βέμπερ “πρέπει επίσης να τους υπενθυμίσουμε και την ευθύνη που έχουν οι αεροπορικές εταιρείες. Αν κάποιος θέλει να κερδίσει λεφτά σε ευρωπαϊκό έδαφος, όπως οι τουρκικές αερογραμμές ή άλλες εταιρείες, πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να είναι μέρος του μοντέλου των διακινητών, όπως γίνεται σήμερα. Πρέπει να τους αρνηθούμε το δικαίωμα να προσγειώνονται στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια”.

Σε ό,τι αφορά την προστασία των εξωτερικών συνόρων, ο Βέμπερ είπε: “Κανείς δεν θέλει φράχτες. Όμως όταν φτιάχτηκε ένα τείχος στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, ο εκβιασμός από τον Ερντογάν σταμάτησε”. Υπενθύμισε ότι ο Σαρλ Μισέλ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Νταβίντ Σασόλι πήγαν στα ελληνικά σύνορα και χαιρέτισαν τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης να προστατέψουν τα ευρωπαϊκά σύνορα. “Κανείς δεν θέλει φράχτες, όμως αν τεχνικά δεν είναι δυνατό να προστατέψουμε αλλιώς τα σύνορά μας, τότε οι επενδύσεις σε φυσικά σύνορα μπορεί να καταστούν δυνατές”, υπογράμμισε ο Μάνφρεντ Βέμπερ.

Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες παρακολουθεί με ανησυχία την κατάσταση με τους μετανάστες στα σύνορα μεταξύ Λευκορωσίας και Πολωνίας και πιστεύει πως “τέτοιες καταστάσεις δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για πολιτικούς σκοπούς ή να γίνονται αιτία έντασης μεταξύ κρατώ”», ανέφερε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου των Ηνωμένων Εθνών Στεφάν Ντουζαρίτς, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

“Επανέλαβε τη σημασία του να διασφαλιστεί ότι η μετανάστευση και προσφυγικά ζητήματα αντιμετωπίζονται σε συμφωνία με τις ανθρωπιστικές αξίες και το διεθνές δίκαιο. Τέτοιες καταστάσεις δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για πολιτικούς σκοπούς ή να γίνονται αιτία έντασης μεταξύ κρατών”, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΗΕ.

Had an honest call with Arab Air Carriers Organisation with @AdinaValean.

Message from the EU is clear: no one should allow themselves to be embroiled in the Belarusian authorities’ unacceptable practices.

We count on airlines’ proactive effort now – this is a moment of truth. pic.twitter.com/ppuKSRwLYM

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) November 10, 2021