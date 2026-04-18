Τραμπ κατά Ισπανίας: «Τα οικονομικά τους στοιχεία είναι φρικτά – Δεν συνεισφέρουν τίποτα στο ΝΑΤΟ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της Ισπανίας μέσω της πλατφόρμας του, Truth Social.

Αν και η Μαδρίτη υπήρξε από τους σφοδρότερους επικριτές της απόφασης των ΗΠΑ να κηρύξουν τον πόλεμο στο Ιράν, δεν είναι σαφές ποια ακριβώς αφορμή πυροδότησε την τελευταία έκρηξη του Αμερικανού Προέδρου.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για την οικονομική και στρατιωτική κατάσταση της χώρας.

«Έχει κοιτάξει κανείς πόσο άσχημα τα πηγαίνει η χώρα της Ισπανίας; Τα οικονομικά τους νούμερα, παρά το γεγονός ότι δεν συνεισφέρουν σχεδόν τίποτα στο ΝΑΤΟ και τη στρατιωτική του άμυνα, είναι απολύτως φρικτά. Θλιβερό να το βλέπεις!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η επίθεση του Τραμπ συμπίπτει με τη σύνοδο «Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση» (Global Progressive Mobilisation) που φιλοξενεί η ισπανική κυβέρνηση στη Βαρκελώνη αυτό το Σαββατοκύριακο, με τη συμμετοχή αριστερών ηγετών από την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, σημειώνει ο Guardian.

Παρόλο που ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ απέφυγε να κατονομάσει τον Τραμπ στις δημόσιες τοποθετήσεις του, οι δηλώσεις του ερμηνεύονται ευρέως ως μια ευθεία βολή κατά της πολιτικής του Λευκού Οίκου.

«Βλέπουμε όλοι τις επιθέσεις ενάντια στο πολυμερές σύστημα, τις επανειλημμένες προσπάθειες υπονόμευσης του διεθνούς δικαίου και την επικίνδυνη κανονικοποίηση της χρήσης βίας», τόνισε.