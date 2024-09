Μέση Ανατολή: Σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ και το κεντρικό Ισραήλ – Αναχαιτίστηκε πύραυλος που προερχόταν από την Υεμένη

Συναγερμός σήμανε σήμερα στο Τελ Αβίβ και σε κεντρικές περιοχές του Ισραήλ καθώς οι IDF ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν έναν πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη, ενώ δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις πάνω από την Ιερουσαλήμ.

«Πριν από λίγο, σειρήνες ήχησαν στο κεντρικό Ισραήλ ως αποτέλεσμα πυραυλικής επίθεσης που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη προς το ισραηλινό έδαφος», αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

Σε ανακοίνωσή της, οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF) σημείωσαν πως η αεροπορική άμυνα του στρατού αναχαίτισε τον πύραυλο προτού αυτός εισέλθει στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από την πυραυλική επίθεση, ωστόσο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εθνικής υπηρεσίας εκτάκτου ανάγκης (MDA), καταγράφηκαν τραυματισμοί πολιτών που έσπευδαν σε προστατευμένες περιοχές.

Footage from Tel Aviv during the sirens.

The ballistic missile from Yemen was intercepted outside of Israel’s borders (above the atmosphere) by the Arrow air defense system. pic.twitter.com/1b9F0rT7JW — Rat Bastard (@RRespawned) September 28, 2024