Μέση Ανατολή: Οι απαιτήσεις του Ισραήλ που μπλοκάρουν την συμφωνία εκεχειρίας, σύμφωνα με αξιωματούχους

Οι διαφωνίες σχετικά με τη μελλοντική στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ στη Γάζα και την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων αποτελούν τα κύρια εμπόδια σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων, σύμφωνα με δέκα πηγές που επικαλείται το Reuters και γνωρίζουν τις συνομιλίες που διεξήχθησαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Ντόχα.

Οι πηγές, που περιλαμβάνουν δύο αξιωματούχους της Χαμάς και τρεις δυτικούς διπλωμάτες, ανέφεραν στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ότι οι διαφωνίες προκύπτουν από νέες απαιτήσεις που εισήγαγε το Ισραήλ αφότου η Χαμάς αποδέχθηκε μια εκδοχή της πρώτης πρότασης για κατάπαυσης του πυρός που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν τον Μάιο.

Όλες οι πηγές υποστήριξαν ότι η Χαμάς ανησυχεί ιδιαίτερα για την τελευταία απαίτηση του Ισραήλ να διατηρήσει στρατεύματα κατά μήκος του διαδρόμου Νετζαρίμ, μια στρατιωτικοποιημένη λωρίδα στα νότια της Γάζας, που «εκκαθάρισε» το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου, η οποία εμποδίζει την ελεύθερη κίνηση των Παλαιστίνιων μεταξύ βόρειας και νότιας Γάζας, καθώς και σε μια στενή συνοριακή λωρίδα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, γνωστή ως «διάδρομος Φιλαδέλφεια».

Η τρέχουσα παρουσία του Ισραήλ στον διάδρομο Φιλαδέλφεια του δίνει τον έλεγχο της συνοριακής γραμμής της Γάζας με την Αίγυπτο, που αποτελεί το μοναδικό σημείο διέλευσης της περιοχής που δεν συνορεύει με το Ισραήλ.

Ένας από τους συμμετέχοντες στις συνομιλίες, κοντά στη Χαμάς, δήλωσε στο Reuters ότι η οργάνωση θεωρεί πως το Ισραήλ αλλάζει τους όρους και τις παραμέτρους της συμφωνίας την «τελευταία στιγμή» και ανησυχεί ότι οποιαδήποτε παραχώρηση από την πλευρά της θα συνοδευτεί από νέες απαιτήσεις του Ισραήλ.

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αρνήθηκε να σχολιάσει τις συνομιλίες, ενώ το γραφείο Τύπου της Χαμάς δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Σε δήλωση της την Κυριακή, η Χαμάς ανέφερε ότι η πρόταση που προέκυψε από τις συνομιλίες της προηγούμενης εβδομάδας ήταν υπερβολικά κοντά στις πρόσφατες θέσεις του Νετανιάχου, οι οποίες περιλάμβαναν νέους όρους. Κάλεσε τους μεσολαβητές να επιμείνουν στην εφαρμογή της συμφωνίας πλαισίου του Ιουλίου, αντί να αρχίσουν νέες διαπραγματεύσεις.

Our analysis of satellite imagery from Nov 2023 – Jul 2024 reveals evidence of a new Israeli military corridor east of Gaza City. This new corridor is the second Israeli-built east-west passage through Gaza, after the so-called ‘Netzarim Corridor’. These corridors are… pic.twitter.com/JFBFJB9glR

— Forensic Architecture (@ForensicArchi) August 20, 2024