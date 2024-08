Μποτσουάνα: Εντοπίστηκε διαμάντι 2.492 καρατίων, το 2ο μεγαλύτερο του κόσμου

Το δεύτερο μεγαλύτερο διαμάντι που έχει βρεθεί ποτέ – μια ακατέργαστη πέτρα 2.492 καρατίων – αποκαλύφθηκε στη Μποτσουάνα χάρη στην εξειδικευμένη τεχνολογία ακτίνων Χ.

Ο πολύτιμος λίθος, που αποκαλύφθηκε από την καναδική εταιρεία εξόρυξης Lucara, είναι το μεγαλύτερο διαμάντι που έχει βρεθεί τα τελευταία 120 χρόνια, έπειτα από την ανακάλυψη του παγκοσμίου φήμης διαμαντιού Cullinan.

Το Cullinan, μια πέτρα 3.106 καρατίων βρέθηκε στη γειτονική Νότια Αφρική, το 1905, και κόπηκε σε εννέα ξεχωριστές πέτρες, πολλές από τις οποίες αποτελούν σήμερα μέρος των βρετανικών κοσμημάτων του στέμματος.

Δεν είναι γνωστό αν το τελευταίο διαμάντι που ανακαλύφθηκε θα αποδώσει τους υψηλότερης ποιότητας πολύτιμους λίθους, αλλά το τεράστιο μέγεθος του πετρώματος σημαίνει ότι πιθανότατα θα αξίζει δεκάδες εκατομμύρια ανεξάρτητα από αυτό.

“Η ικανότητα ανάκτησης ενός τόσο τεράστιου, άθικτου πετρώματος υψηλής ποιότητας αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της προσέγγισής μας στην ανάκτηση διαμαντιών”, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Lucara, William Lamb, μετά την ανακάλυψη.

Ο κ. Lamb δήλωσε ότι η εταιρεία είναι “εκστασιασμένη” με τον πολύτιμο λίθο, ο οποίος ανακτήθηκε με την τεχνολογία μετάδοσης ακτίνων Χ που εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά το 2017.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι σχεδιασμένη για τον εντοπισμό και τη διατήρηση μεγάλων διαμαντιών, υψηλής αξίας, τα οποία εξάγονται από το έδαφος, χωρίς να υφίστανται θραύση.

Οι εικόνες δείχνουν την τεράστια πέτρα να ακουμπά στην παλάμη του χεριού κάποιου, ενώ το τεράστιο μέγεθός της καταδεικνύεται περαιτέρω από μια εικόνα που δείχνει πόσο μεγαλύτερη είναι από μια μπάλα του γκολφ.

Η πέτρα βρέθηκε στο ορυχείο Karowe, που βρίσκεται περίπου 300 μίλια βόρεια της πρωτεύουσας της Μποτσουάνα, Gaborone. Δύο άλλα τεράστια διαμάντια βρέθηκαν επίσης στο ορυχείο τα τελευταία χρόνια – το Sewelo των 1.758 καρατίων και το Lesedi La Rona των 1.109 καρατίων.

Οι τιμές των διαμαντιών

Το 2017, ο Βρετανός μεγιστάνας των διαμαντιών Laurence Graff πλήρωσε 53 εκατομμύρια δολάρια για το διαμάντι Lesedi La Rona των 1109 καρατίων. Δύο χρόνια αργότερα, το 2019, η Louis Vuitton αποχωρίστηκε ένα άγνωστο ποσό για το διαμάντι Sewelo των 1758 καρατίων.

Η Μποτσουάνα είναι μία από τις χώρες με την μεγαλύτερη εξόρυξη διαμαντιών στον κόσμο, τα οποία αποτελούν και την κύρια πηγή εσόδων της.Ο πρόεδρος Mokgweetsi Masisi είναι από τους πρώτους στους οποίους παρουσιάστηκε η τεράστια πέτρα.

Η πέτρα φαίνεται ότι δεν απέχει πολύ από το διάσημο και μεγαλύτερο διαμάντι που εξορύχθηκε ποτέ, το Cullinan, των 3.016,75 καρατίων.

Το Cullinan

Το μέγεθός του Cullinan, καθώς και το εντυπωσιακό γαλανόλευκο χρώμα του και η εξαιρετική του καθαρότητα, το κατέστησαν το πιο διάσημο διαμάντι στον κόσμο. Το διαμάντι, το οποίο ανακαλύφθηκε κοντά στην Πρετόρια, πήρε το όνομά του από τον πρόεδρο της εταιρείας εξόρυξης, Thomas Cullinan.

Δεν είναι γνωστό ποιο όνομα θα μπορούσε να πάρει το τελευταίο διαμάντι της Lucara. Η ανακάλυψη έρχεται εν μέσω ύφεσης στις πωλήσεις διαμαντιών, με τις τιμές να πέφτουν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, σύμφωνα με τον δείκτη Diamond Standard Index.

Ο κλάδος τα πήγε καλά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν οι πλούσιοι πελάτες που δεν ήταν σε θέση να ξοδέψουν για ταξίδια και ψυχαγωγία ήθελαν να ξοδέψουν επενδύοντας σε πολυτελή αγαθά.

Ωστόσο, η ζήτηση έχει έκτοτε υποχωρήσει και η αγορά έχει υπερκορεστεί, μεταξύ άλλων και λόγω της αύξησης των συνθετικών λίθων.

