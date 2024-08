Βερολίνο: 500.000 δέντρα «χάθηκαν» για να κατασκευαστεί ένα εργοστάσιο Tesla – Η απάντηση του Έλον Μάσκ στις διαδηλώσεις

Η ανάπτυξη ενός εργοστασίου της Tesla του Έλον Μασκ κοντά στο Βερολίνο έχει αναδειχθεί σε σημείο αντιπαράθεσης για το περιβαλλοντικό κόστος της προώθησης μιας «πράσινης οικονομίας».

Σύμφωνα με πρόσφατη δορυφορική ανάλυση που διενεργήθηκε από την εταιρεία περιβαλλοντικής πληροφόρησης Kayrros, η κατασκευή αυτής της τεράστιας εγκατάστασης έχει οδηγήσει στην κοπή περίπου 500.000 δέντρων, καλύπτοντας μια έκταση 813 στρεμμάτων μεταξύ Μαρτίου 2020 και Μαΐου 2023.

Το εργοστάσιο, το οποίο προορίζεται να αποτελέσει θεμέλιο λίθο των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της Tesla, βρίσκεται στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων από την αρχή. Οι περιβαλλοντικοί ακτιβιστές έχουν εκφράσει τις έντονες αντιρρήσεις τους, υποστηρίζοντας ότι το έργο αντιβαίνει στις αρχές της βιωσιμότητας που η εταιρεία υποστηρίζει ότι πρεσβεύει.

Οι διαμαρτυρίες κυμαίνονται από ειρηνικές διαδηλώσεις έως πιο ακραίες ενέργειες, όπως η πυρκαγιά που προκλήθηκε σε πυλώνα ηλεκτροδότησης, η οποία σταμάτησε προσωρινά την παραγωγή στο εργοστάσιο τον Μάρτιο.



Ο Έλον Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της Tesla, δεν δίστασε να τοποθετηθεί στην αντιπαράθεση. Δημόσια κατηγόρησε τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου για την, κατά την άποψή του, επιεική στάση απέναντι σε «αριστερούς διαδηλωτές» που έχουν υιοθετήσει επιθετικές μεθόδους για να αντιταχθούν στην επέκταση του εργοστασίου.

Why do the police let the left-wing protestors off so easily? — Elon Musk (@elonmusk) May 10, 2024



Ωστόσο, η ίδια η εταιρεία δεν έχει τοποθετηθεί σχετικά με το ζήτημα, αποφεύγοντας να απαντήσει σε αιτήματα για σχόλια που αφορούν το περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του εργοστασίου της Tesla είναι σημαντικές. Η Karolina Drzewo, εκπρόσωπος της συμμαχίας «Turn Off Tesla’s Tap», εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τη ζημιά που έχει προκληθεί σε μία από τις πιο ξηρές περιοχές της Γερμανίας.

«Σε μια από τις πιο ξηρές περιοχές της Γερμανίας, ήδη έχει καταστραφεί υπερβολικά μεγάλο μέρος του περιβάλλοντος», δήλωσε, όπως αναφέρει ο Guardian.

The development of a Tesla gigafactory near Berlin has resulted in about 500,000 trees being felled Satellite images show 329 hectares of forest were cut down at the site between March 2020 and May 2023, according to the environmental intelligence company @Kayrros FYI @elonmusk https://t.co/OnDsy1Wca9 pic.twitter.com/4m9gnW0LMH — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) August 22, 2024



Η Drzewo προειδοποίησε ότι η σχεδιαζόμενη επέκταση του εργοστασίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω καταστροφή των δασών και να απειλήσει σοβαρά προστατευόμενες περιοχές.

Αυτό το συναίσθημα αντικατοπτρίζεται στα δεδομένα των δορυφόρων που παρείχε η Kayrros. Ο κύριος αναλυτής της Kayrros, Antoine Halff, της εταιρείας που χρησιμοποίησε τα δεδομένα του δορυφόρου Sentinel-2 της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, υπογράμμισε τις περίπλοκες συνέπειες που συνεπάγεται ένα τόσο μεγάλης κλίμακας έργο.

«Το εργοστάσιο της Tesla στη Γερμανία οδήγησε στην εκτεταμένη κοπή δέντρων. Φυσικά, αυτό πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο της αντικατάστασης των αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από ηλεκτρικά οχήματα», εξήγησε ο Halff στον Guardian.

Σημείωσε ότι τα 500.000 δέντρα που χάθηκαν ισοδυναμούν με περίπου 13.000 τόνους CO2, ποσότητα που εκλύεται από περίπου 2.800 αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης στις ΗΠΑ κάθε χρόνο. Ο Halff τόνισε τη σημασία της κατανόησης των «υποχωρήσεων» που εμπλέκονται στη ηλεκτροκίνητη μετάβαση.

Παρά την εκτεταμένη αποψίλωση των δασών, το υπουργείο περιβάλλοντος του κρατιδίου του Βρανδεμβούργου έχει εγκρίνει σχέδια για διπλασιασμό της παραγωγικής ικανότητας του εργοστασίου σε 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα το χρόνο. Αυτή η απόφαση έχει εντείνει τις αντιδράσεις, καθώς έχουν αναφερθεί δεκάδες περιβαλλοντικά περιστατικά στο εργοτάξιο, συμπεριλαμβανομένων διαρροών και διασποράς καυσίμων, χρωμάτων και αλουμινίου.

Today – 18 August 2024 – is International Action Day against (lithium) mining, and in defense of life. The first event of the Anti-Extractivist Global Network In the forest occupation against Tesla in Grünheide we made a banner for today pic.twitter.com/j7OrUo4aBq — Sand im Getriebe Berlin (@SiGBerlin) August 17, 2024



Η Tesla, αν και έχει αναγνωρίσει αυτά τα περιστατικά, διαβεβαιώνει ότι δεν έχει προκληθεί περιβαλλοντική ζημιά και ότι έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα όπου ήταν απαραίτητο.