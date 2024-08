Έξαλλος ο Έλον Μασκ: Διαψεύδει ότι δώρισε το Tesla στον Καντίροφ – «Είστε τόσο καθυστερημένοι;»

Ο Έλον Μασκ διέψευσε σήμερα ότι χάρισε στον Ραμζάν Καντίροφ ένα Tesla Cybertruck, στο οποίο ο ισχυρός ηγέτης της Τσετσενίας προσάρτησε ένα πολυβόλο.

«Είστε σοβαρά τόσο καθυστερημένοι που νομίζετε ότι δώρισα ένα Cybertruck σε έναν Ρώσο στρατηγό;», έγραψε ο Μασκ κάτω από μια ανάρτηση του πολιτικού αναλυτή Σεθ Άμπρανσον στο Χ.

Are you seriously so retarded that you think I donated a Cybertruck to a Russian general?



Το Σάββατο, ο Καντίροφ δημοσίευσε ένα βίντεο στο Telegram με τον εαυτό του πίσω από το τιμόνι ενός οχήματος Tesla, το οποίο φαινόταν να είναι εξοπλισμένο με πολυβόλο, και ευχαρίστησε τον Μασκ που του το έστειλε, σύμφωνα με το Politico.

«Έλον, σε ευχαριστώ! Έλα στο Γκρόζνι, θα σε υποδεχτώ ως τον πιο αγαπητό μου καλεσμένο!», δήλωσε ο Καντίροφ, πιστός σύμμαχος του Πούτιν, ο οποίος τελεί υπό μια σειρά κυρώσεων των ΗΠΑ και της ΕΕ. Πρόσθεσε επίσης ότι θα στείλει το Cybertruck στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, όπου η Ρωσία συνεχίζει την πλήρους κλίμακας επίθεσή της.

Ο ουκρανός αξιωματούχος Anton Gerashchenko, ανέβασε στο Χ το βίντεο του Τσετσένου ηγέτη. Η ανάρτηση μέχρι στιγμής έχει κάτι λιγότερο από 5 εκατομμύρια προβολές.

Kadyrov said he received a Tesla Cybertrack from Elon Musk. He promised to send it to the “special military operation” zone and attached a machine gun to it.

“Elon, thank you! Come to Grozny, I will receive you as the most dear guest! I do not think that our Russian MFA will be… pic.twitter.com/m72fg2G2PU

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 17, 2024