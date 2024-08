Ραμζάν Καντίροφ: Ο ηγέτης της Τσετσενίας εξόπλισε το Tesla του με πολυβόλο – Θέλει να το στείλει στο ουκρανικό μέτωπο – ΒΙΝΤΕΟ

Ο ηγέτης της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ, δημοσίευσε σήμερα ένα βίντεο όπου φαίνεται να οδηγεί ένα Tesla Cybertruck, το οποίο έχει πάνω του κάτι που θυμίζει… πολυβόλο. Στο βίντεο δηλώνει ότι σκοπεύει να στείλει το όχημα στο μέτωπο στην Ουκρανία.

Ο Καντίροφ εκφράζει επίσης επαίνους για το όχημα και τον ιδιοκτήτη της Tesla Motors, τον Έλον Μασκ. Στην ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram τον αποκαλεί «τον ευφυέστερο άνθρωπο της σύγχρονης εποχής» και τον προσκαλεί να επισκεφθεί την Τσετσενία.

«Περιμένουμε τα μελλοντικά προϊόντα σας που θα μας βοηθήσουν να τελειώσουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση», έγραψε, χρησιμοποιώντας την επίσημη ορολογία με την οποία περιγράφει η Ρωσία τον πόλεμο στην Ουκρανία.

The head of the Chechen Republic, Ramzan Kadyrov, posted himself driving a Tesla Cybertruck, equipped with a mounted machine gun in the truck vault.

