Μέση Ανατολή: Δεκάδες νεκροί στη Γάζα το τελευταίο 24ωρο – Ισραήλ και Χαμάς «απομακρύνονται» από την εκεχειρία με αλλεπάλληλες επιθέσεις

Μετά τη σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του Λίβανου, ότι νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή τουλάχιστον ενός ανθρώπου και τραυμάτισαν άλλους 19 στο νότιο τμήμα της χώρας, η Χαμάς έκανε γνωστό ότι εξαπέλυσε ρουκέτες και drones εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων στη μεθόριο. Παράλληλα, οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές δήλωσαν ότι τουλάχιστον 50 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες 24 ώρες.

Καθώς οι τελευταίες διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται προκειμένου να τεθεί τέλος στον δεκάμηνο πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως αεροσκάφη έπληξαν 30 στόχους στη Λωρίδα της Γάζας, μεταξύ των οποίων σήραγγες, τοποθεσίες εκτόξευσης και ένα φυλάκιο παρατήρησης.

Ανέφερε πως Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν δεκάδες ένοπλους μαχητές και κατέσχεσαν όπλα, περιλαμβανομένων εκρηκτικών, χειροβομβίδων και αυτόματων τουφεκιών.

Ο στρατός εξέδωσε νέες εντολές απομάκρυνσης των Παλαιστινίων από την υπερπληθή περιοχή Ντέιρ αλ Μπάλαχ, στην κεντρική Γάζα, όπου εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι από τις μάχες αναζήτησαν καταφύγιο.

BREAKING:

Israel is bombing civilian areas in Lebanon’s Bekaa Valley for the second night in a row.

This is terrorism. Plain and simple. pic.twitter.com/EUoBKjpt7P

— sarah (@sahouraxo) August 20, 2024