Μέση Ανατολή: Διάγγελμα Νετανιάχου για τη συμφωνία εκεχειρίας – Εκτεταμένα πλήγματα του Ισραήλ ακόμη και στην Κεντρική Βηρυτό

Στις 20:00 απόψε το βράδυ ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα απευθύνει διάγγελμα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του και ενώ είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας για την έγκριση της εκεχειρίας.

Το διάγγελμα θα έρθει μετά τη συνεδρίαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας για την έγκριση συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο, διάρκειας 60 ημερών.

Μέχρι να γίνει η ανακοίνωση, το Ισραήλ πραγματοποιεί εκτεταμένα πλήγματα στην Βηρυτό, ακόμα και στο κέντρο της πόλης. Ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν λίγο μετά τις 17:30 να βομβαρδίζουν εκ νέου, αυτή την φορά την κεντρική Βηρυτό, σύμφωνα με μια πηγή ασφαλείας. Οι επιθέσεις άρχισαν λίγα λεπτά μετά τις προειδοποιήσεις εκκένωσης που εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός για τοποθεσίες στο κέντρο της πόλης.

Είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ εκδίδει προειδοποιήσεις εκκένωσης και τελικώς πλήττει την κεντρική Βηρυτό. Ως τώρα η δραστηριότητά του αφορούσε μόνο το νότιο τμήμα της πόλης το οποίο θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Αβιχάι Αντραΐ, έδωσε στη δημοσιότητα χάρτες πολλών κτιρίων στο κεντρικό τμήμα της Βηρυτού που θα στοχοποιηθούν.

Νωρίτερα σήμερα, λίγο μετά τις 15:00, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε μαζική επίθεση και σε στόχους της λιβανικής ένοπλης οργάνωσης στη Βηρυτό. Τα πλήγματα έγιναν έγιναν σε πυκνοκατοικημένη συνοικία της λιβανικής πρωτεύουσας στο νότιο τμήμα της πόλης.

Μία ισραηλινή επίθεση έπληξε έγινε σε κτίριο που φιλοξενούσε εκτοπισμένους και ήταν στην καρδιά της Βηρυτού. Οι επιθέσεις άφησαν τρεις νεκρούς και 26 τραυματίες σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό.

BREAKING:

Beirut right now.

Israel just wiped out an entire civilian building in one of the busiest neighborhoods in the heart of Lebanon’s capital—without issuing any prior warning.

Innocent women, children and men are buried beneath the rubble.

This is terrorism. pic.twitter.com/S2apW6p0KF

— sarah (@sahouraxo) November 26, 2024