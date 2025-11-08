Μελόνι: «Με την δεξιά στην κυβέρνηση, δεν θα εγκριθεί ποτέ ειδικός φόρος για τις μεγάλες περιουσίες»

Enikos Newsroom

διεθνή

Μελόνι
Φωτογραφία: Reuters

Με σημερινή ανάρτησή της στο διαδίκτυο, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στο αίτημα μεγάλου μέρους της ιταλικής αντιπολίτευσης να δοθεί «πράσινο φως» σε ειδικό φόρο για τις μεγάλες περιουσίες.

«Η έγκριση ειδικού μέτρου για τη φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών και καταθέσεων επανέρχεται, ανά διαστήματα, στις προτάσεις της αριστεράς. Είναι καθησυχαστικό το να γνωρίζουμε πως, με την δεξιά στην κυβέρνηση, οι προτάσεις αυτές δεν πρόκειται ποτέ να εφαρμοστούν», έγραψε στο «Χ» η Τζόρτζια Μελόνι.

Τις περασμένες ημέρες, η γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν, είχε δηλώσει ότι η πολιτική της δύναμη «τάσσεται υπέρ μιας φορολόγησης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για όσους διαθέτουν εκατομμύρια, για τους δισεκατομμυριούχους». Ο γραμματέας της «Ιταλικής Αριστεράς» Νικόλα Φρατογιάννι, από την μεριά του, απάντησε στην Μελόνι ότι «δεν είναι καθόλου καθησυχαστικό το ότι με την δεξιά στην κυβέρνηση αυξήθηκαν οι πολίτες σε κατάσταση φτώχειας και κατά ένα εκατομμύριο οι Ιταλοί που δεν πάνε στο γιατροί για αναγκαίες αγωγές».

Ο Μαουρίτσιο Λαντίνι, παράλληλα, γραμματέας του μεγαλύτερου συνδικάτου της χώρας, Cgil, πρότεινε την ειδική φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ «με φόρο της τάξης του 1%, ώστε να εξασφαλιστούν περίπου 26 δισεκατομμύρια ευρώ, με τα οποία μπορούν να στηριχθούν η υγεία, η παιδεία και ο τομέας της εργασίας».

Ο πρώην πρωθυπουργός και νυν γραμματέας των «Πέντε Αστέρων» Τζουζέπε Κόντε, αντίθετα, θεωρεί ότι «η υπερφορολόγηση των μεγάλων περιουσιών δεν θα προσφέρει τους αναγκαίους πόρους για να μπορέσουν να λυθούν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ιταλία» και για τον λόγο αυτό «δεν την υιοθέτησε όταν ήταν Πρωθυπουργός».

