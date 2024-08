Μάθιου Πέρι: Ο προσωπικός του βοηθός ομολόγησε ότι εκείνος του έκανε την ένεση κεταμίνης που τον σκότωσε

Ο επί χρόνια προσωπικός βοηθός του Μάθιου Πέρι ομολόγησε ότι ήταν εκείνος που έδωσε στον πρωταγωνιστή της σειράς «Τα φιλαράκια» την κεταμίνη που προκάλεσε τον θάνατό του, ανακοίνωσαν οι εισαγγελείς την Πέμπτη.

Ο Kenny Iwamasa αντιμετωπίζει τώρα ποινή φυλάκισης έως και 15 ετών, μετά από μια έρευνα που οδήγησε στη σύλληψη άλλων τεσσάρων κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένου ενός γιατρού από το Λος Άντζελες που παρείχε το θανατηφόρο φάρμακο στον ηθοποιό.

Ο βοηθός παραδέχτηκε ότι έκανε επανειλημμένα ένεση κεταμίνης στον Πέρι χωρίς ιατρική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης πολλαπλών ενέσεων στον Πέρι στις 28 Οκτωβρίου 2023, την ημέρα που πέθανε.

