Μασιμιλιάνο Στραπέτι: Ο νοσοκόμος που έσωσε δύο φορές τη ζωή του πάπα Φραγκίσκου και το τελευταίο «ευχαριστώ» που του είπε ο Ποντίφικας

Ένας άνθρωπος που βρισκόταν πάντα σιωπηλά στο παρασκήνιο έγινε τώρα το πρόσωπο μιας συγκινητικής ιστορίας πίστης, ανιδιοτέλειας και φροντίδας. Ο Μασιμιλιάνο Στραπέτι δεν ήταν απλώς ο νοσοκόμος του πάπα Φραγκίσκου, ήταν ο άνθρωπος που του χάρισε δύο φορές τη ζωή.

Tην τελευταία φορά που ο Ποντίφικας είδε το φως του ήλιου στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, τού είπε ένα «ευχαριστώ» που έμεινε στην ιστορία.

Σύμφωνα με πηγές του Βατικανού, μεταξύ των τελευταίων λέξεων του πάπα Φραγκίσκου ήταν ένα απλό αλλά φορτισμένο «ευχαριστώ» προς τον προσωπικό του βοηθό υγείας, Μασιμιλιάνο Στραπέτι, επειδή τον ενθάρρυνε να κάνει μία τελευταία βόλτα με το παπικό αμαξίδιο την Κυριακή του Πάσχα.

Το πρωί εκείνης της ημέρας, ο 88χρονος Ποντίφικας έκανε την τελευταία του δημόσια εμφάνιση στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, κατά τη διάρκεια της ευλογίας «Urbi et Orbi», που μεταφράζεται «προς την Πόλη και προς τον Κόσμο».

Αν και εμφανώς καταβεβλημένος, οδηγήθηκε με το αναπηρικό του αμαξίδιο στο μπαλκόνι του ναού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με το παπικό όχημα ανάμεσα στο πλήθος.

BREAKING: Pope Francis greets the crowds in the Vatican City during the annual Easter Sunday service. https://t.co/TC2ROCL7wW

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/NgS2znRXsB

— Sky News (@SkyNews) April 20, 2025