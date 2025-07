Μασαχουσέτη: Αδιευκρίνιστος αριθμός νεκρών σε φωτιά σε κέντρο υποστηριζόμενης διαβίωσης ηλικιωμένων

Αδιευκρίνιστος αριθμός ανθρώπων έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε κέντρο υποστηριζόμενης διαβίωσης στην πόλη Φολ Ρίβερ της Μασαχουσέτης χθες, Κυριακή (τοπική ώρα), δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της πυροσβεστικής της πολιτείας.

«Δεν ανακοινώνουμε ακόμα τον ακριβή αριθμό περιμένοντας ενημέρωση για την κατάσταση υγείας κάποιων ασθενών. Πρόκειται για μια τρομερή τραγωδία για την πόλη του Φολ Ρίβερ και τις πληττόμενες οικογένειες. Η καρδιά μας είναι με αυτούς σήμερα το πρωί», δήλωσε μέσω email στο Reuters ο Τζέικ Γουόρκ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας της πυροσβεστικής στη Μασαχουσέτη.

🚨#BREAKING: A mass casualty incident has been declared after multiple people have been killed and injured in a massive fire at a nursing home assisted living facility

⁰📌#FallRiver | #Massachusetts

⁰At this time Emergency services have declared a mass-casualty incident in Fall… pic.twitter.com/N37QDO41hx — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 14, 2025



Ο ίδιος δήλωσε ότι περίπου 50 πυροσβέστες ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό αυτό και προσπάθησαν να σβήσουν την πυρκαγιά στη μονάδα υποστηριζόμενης διαβίωσης Gabriel House.

Major fire at the Gabriel House nursing home in Fall River Massachusetts.

Bodies being pulled out from the building. People taken away on stretchers. pic.twitter.com/YAzgbn2bBB — JLR© (@JLRINVESTIGATES) July 14, 2025



Οι πυροσβέστες διέσωσαν πολυάριθμους ενοίκους, αλλά διαπίστωσαν επίσης το θάνατο άλλων επιτόπου, ενώ πολλοί άλλοι διακομίστηκαν στα νοσοκομεία, πρόσθεσε ο ίδιος.

The City of Fall River has set up a Notification Center for families whose loved ones were residents at Gabriel House. Anyone seeking info should go to the chapel at St. Anne’s Hospital. Please enter through the Emergency Department. pic.twitter.com/WnVT3y5J6r — Massachusetts Department of Fire Services (@MassDFS) July 14, 2025



Η προέλευση και τα αίτια της πυρκαγιάς είναι υπό διερεύνηση.