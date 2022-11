Ronit Elkabetz: 58 χρόνια από την γέννησή της – Το Google Doodle για την Ισραηλινή ηθοποιό

Το σημερινό Google Doodle είναι αφιερωμένο στην Ισραηλινή ηθοποιό, σεναριογράφο και σκηνοθέτη, Ronit Elkabetz, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα το 1964.

Μια από τις πιο αναγνωρισμένες ηθοποιούς της εποχής της, η Ronit Elkabetz θεωρείται σύμβολο σε όλο το Ισραήλ και τη Γαλλία για τη δουλειά της και στις δύο πλευρές της κάμερας. Γεννήθηκε σαν σήμερα στην Beersheba του Ισραήλ, το 1964. Μεγάλωσε μιλώντας εβραϊκά, αραβικά και γαλλικά χάρη στις μαροκινές ρίζες της. Σε ηλικία 17 ετών ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο στο Τελ Αβίβ.

Το 1990, η Ronit Elkabetz πέρασε από οντισιόν, για μια διαφήμιση- όπως πίστευε. Όμως η οντισιόν ήταν στην πραγματικότητα για την ταινία, «The Appointed». Παρά το γεγονός ότι δεν είχε εκπαίδευση ή εμπειρία στην υποκριτική, κέρδισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο που ξεκίνησε την κινηματογραφική της καριέρα. Έπειτα, πρωταγωνίστησε στο Sh’Chur ως η μεγαλύτερη αδερφή μιας οικογένειας παγιδευμένης σε δεισιδαιμονίες, για την οποία κέρδισε το πρώτο της βραβείο Ophir (τα Ισραηλινά Όσκαρ).

Το 1997, μετακόμισε στο Παρίσι για να σπουδάσει υποκριτική στο «Θέατρο του Ήλιου» (Theatre du Soleil) και συντηρούσε τον εαυτό της δουλεύοντας ως σερβιτόρα. Αφού ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή της, πρωταγωνίστησε στη γαλλική ταινία «Origine contrôlée». Μήνες αργότερα, κέρδισε το δεύτερο ισραηλινό της βραβείο Ophir για την ταινία «Late Marriage». Η ικανότητα της Elkabetz να συλλαμβάνει συναισθηματικά πλούσιους χαρακτήρες την έκανε μια περιζήτητη ηθοποιό τόσο στον ισραηλινό όσο και στον γαλλικό κινηματογράφο.

Αφού πρωταγωνίστησε στο «Or», το οποίο κέρδισε τη Χρυσή Κάμερα στο Φεστιβάλ των Καννών το 2004, ο Elkabetz άρχισε να ενδιαφέρεται για άλλα μέρη της διαδικασίας παραγωγής ταινιών. Εκείνη τη χρονιά εργάστηκε στην πρώτη της ταινία ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος, στο «To Take a Wife», που θα γινόταν η πρώτη ταινία μιας κινηματογραφικής τριλογίας που δημιούργησε με τον αδελφό της, σκηνοθέτη και ηθοποιό Shlomi Elkabetz. Η τριλογία Elkabetz, μια Ισραηλινο-γαλλική συμπαραγωγή, περιλαμβάνει επίσης τις ταινίες «Shiva» και «Gett: The Trial of Viviane Amsalem», το οποίο ήταν υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα. Είχε τεράστιο αντίκτυπο στην ισραηλινή κοινωνία και κουλτούρα, παρουσιάζοντας την πρώτη αυθεντική απεικόνιση μιας οικογένειας Μιζράχι στον ισραηλινό κινηματογράφο και προωθώντας το καθήκον των Εβραίων γυναικών που αρνήθηκαν το διαζύγιο στο ραβινικό δικαστικό σύστημα στο Ισραήλ.

Η Elkabetz ήταν υποψήφια για δεκατρία βραβεία Ophir κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Της απονεμήθηκε επίσης η Γαλλική Λεγεώνα της Τιμής για το έργο της. Αφήνοντας πίσω της μια πρωτοποριακή κληρονομιά ισχυρών γυναικείων πρωταγωνιστών, η Ronit Elkabetz κατέκτησε περίπλοκους ρόλους και πολλαπλές μορφές τέχνης ενώ έκανε δημοφιλή τον ισραηλινό κινηματογράφο.

Η Ronit Elkabetz πέθανε σε ηλικία 51 ετών από καρκίνο του πνεύμονα στις 19 Απριλίου 2016 στο Τελ Αβίβ, έπειτα από μακρά μάχη με την ασθένεια.

Το Google Doodle για την Ronit Elkabetz

Τι είναι τα Google Doodle

Τα google doodle δημιουργούνται από τη Google για να γιορτάσουν γεγονότα, επετείους και γενέθλια καλλιτεχνών, επιστημόνων, μουσικών και άλλων ξεχωριστών προσωπικοτήτων.

Η ομάδα μηχανικών και σχεδιαστών doodle της Google (γνωστοί ως doodlers) ψάχνει πάντα για νέες και ενδιαφέρουσες ιδέες.

Το πρώτο doodle είχε δημιουργηθεί το 1998, όταν οι ιδρυτές της Google Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, προκειμένου να ενημερώσουν τους χρήστες ότι θα λείπουν (ήθελαν να πάνε σε φεστιβάλ στην έρημο της Νεβάδα), τοποθέτησαν το σχέδιο μίας φιγούρας σε ράβδο πίσω από το δεύτερο «ο» του λογοτύπου της εταιρείας, ενημερώνοντας έτσι τους χρήστες ότι βρίσκονται εκτός γραφείου.

Η ιδέα άρεσε και έκτοτε καθιερώθηκε και εμπλουτίσθηκε.