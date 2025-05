Μαρσέλ Οφίλς: Πέθανε ο Οσκαρικός σκηνοθέτης σε ηλικία 97 ετών

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Μαρσέλ Οφίλς, πέθανε σε ηλικία 97 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του τη Δευτέρα.

Ο Οφίλς, «έφυγε ήρεμα στις 24 Μαΐου», δήλωσε ο εγγονός του, Αντρέας-Μπενιαμίν Ζάιφερτ, σε ανακοίνωση που στάλθηκε στο AFP.

Rest in peace Marcel Ophuls, one of the greatest of documentarians.

— Ryan Swen/孫天行/Sun Tien-hsing (@swen_ryan) May 26, 2025