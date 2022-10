Marjorie Oludhe Macgoye: 94 χρόνια από την γέννησή της – Το Google Doodle για την «μητέρα της λογοτεχνίας της Κένυας»

Το σημερινό Google Doodle τιμά την βρετανικής καταγωγής συγγραφέα και ποιήτρια, Marjorie Oludhe Macgoye, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα το 1928 και έγινε γνωστή ως η μητέρα της λογοτεχνίας της Κένυας. Έγραψε κυρίως για τους αγώνες της Κένυας κατά τη μεταπολίτευση και δημοσίευσε επίσης παιδικά βιβλία, ιστορίες περιοδικών και πολλά ακόμα.

Ο Macgoye ήταν ακαδημαϊκά προικισμένη από νεαρή ηλικία. Η μητέρα της ήταν δασκάλα στο Σαουθάμπτον και παρακολουθούσε στενά τις σπουδές της. Κέρδισε πολλές υποτροφίες στα νιάτα της και τελικά φοίτησε στο Royal Holloway College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Εκεί βρήκε την αγάπη της για το γράψιμο μέσα από τα πολλά γράμματα που έγραφε στους γονείς της. Στην συνέχεια, η Macgoye πήγε στο Birkbeck College για το μεταπτυχιακό της στα Αγγλικά, όπου ειδικεύτηκε στην ποίηση.

Λίγο μετά την αποφοίτησή του, η Marjorie Oludhe Macgoye μετακόμισε στην Κένυα και έγινε πολίτης της χώρας το 1954. Αυτό συνέβη σε μια περίοδο πολιτικής έντασης και αποικιακών συγκρούσεων. Συχνά έκανε λογοτεχνικά έργα που βοηθούσαν τις γυναίκες να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν. Ασχολήθηκε επίσης με τον κοινωνικό ακτιβισμό, δίνοντας ομιλίες και συμμετέχοντας σε εθνικές συζητήσεις σχετικά με τις εμπειρίες των γυναικών.

Το 1983, η Marjorie Oludhe Macgoye στράφηκε ολοκληρωτικά στο γράψιμο. Έγραψε ποιήματα, μυθιστορήματα, παιδικά βιβλία, ιστορίες σε περιοδικά, επιστημονικά δοκίμια και ιστορικά άρθρα για τη ζωή στην Κένυα. Τα πιο αξιοσημείωτα έργα της περιλαμβάνουν το Murder in Majengo (1972), The Present Moment (1987) και Coming to Birth (1986). Το τελευταίο κέρδισε το βραβείο Sinclair για τη μυθοπλασία.

Το Google Doodle για την Marjorie Oludhe Macgoye

Τι είναι τα Google Doodle

Τα google doodle δημιουργούνται από τη Google για να γιορτάσουν γεγονότα, επετείους και γενέθλια καλλιτεχνών, επιστημόνων, μουσικών και άλλων ξεχωριστών προσωπικοτήτων.

Η ομάδα μηχανικών και σχεδιαστών doodle της Google (γνωστοί ως doodlers) ψάχνει πάντα για νέες και ενδιαφέρουσες ιδέες.

Το πρώτο doodle είχε δημιουργηθεί το 1998, όταν οι ιδρυτές της Google Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, προκειμένου να ενημερώσουν τους χρήστες ότι θα λείπουν (ήθελαν να πάνε σε φεστιβάλ στην έρημο της Νεβάδα), τοποθέτησαν το σχέδιο μίας φιγούρας σε ράβδο πίσω από το δεύτερο «ο» του λογοτύπου της εταιρείας, ενημερώνοντας έτσι τους χρήστες ότι βρίσκονται εκτός γραφείου.

Η ιδέα άρεσε και έκτοτε καθιερώθηκε και εμπλουτίσθηκε.