Μάρμπουργκ: Τι συμβαίνει στη Γερμανία με τον θανατηφόρο ιό της οικογένειας του Έμπολα

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Γερμανίας για την ύπαρξη ιού που ανήκει στην ίδια οικογένεια ιών με τον Έμπολα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤnews, εντοπίστηκαν θετικά δύο άτομα που μπήκαν στη χώρα από τη Ρουάντα.

Οι δύο άνθρωποι έχουν μπει σε απομόνωση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Αμβούργου – Έπεντορφ, όμως η μεγάλη ανησυχία είναι το γεγονός ότι πήραν μαζί ένα τρένο από τη Φρανκφούρτη για το Αμβούργο όπου ο ένας εκ των δύο εμφάνισε συμπτώματα γρίπης.

Αυτό εκτιμάται ότι, εφόσον τελικά βγει θετικός, υπάρχει κίνδυνος για τους περίπου 200 επιβάτες του.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι έχουν στη διάθεσή τους τα στοιχεία όλων των επιβατών, καθώς και ότι, προς ώρας, δε χρειάζεται να μπουν σε καραντίνα.

